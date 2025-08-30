المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ثنائي مصري ضمن الـVAR.. طاقم حكام إسباني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

هادي المدني

كتب - هادي المدني

12:31 ص 29/08/2025
الأهلي وبيراميدز

صورة أرشيفية

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري 2025-2026 التي تقام مساء السبت على استاد السلام.

استجابت لجنة الحكام إلى طلب الأهلي باختيار طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة وفقًا للشروط الموضوعة من جانب رابطة الأندية، وبعد إلتزام النادي بدفع المستحقات التي نصت عليها اللائحة.

طاقم حكام إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز

اختارت لجنة الحكام طاقم يضم 5 أفرد من إسبانيا، بجانب وجود عناصر مساعدة على مستوى الـVAR من مصر وجاء كما يلي:

الإسباني خابير أربيلولا روخاس (حكم رئيسي)

ألفريدو رودريجيز مورينو (مساعد أول)

خورخي بونو مايتي (مساعد ثاني)

أليخاندرو مونيز رويس (حكم رابع)

خورخي فيجروا باسكيس (حكم VAR)

أحمد الغندور (حكم VAR مساعد)

حسام عزب (VAR Support)

من هو خابيير روخاس؟

تعد تلك الزيارة الثانية لروخاس في مصر، حيث سبق له إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في يوليو 2024 ضمن منافسات موسم 2023-2024، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2.

وولد روخاس في 22 يونيو 1991، شارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى في عام 2017، ويحمل شهادة علم النفس من جامعة إيزابيل الأولى، وفي عام 2016 أدار الحكم الإسباني مباراة الإياب الحاسمة للصعود إلى الدرجة الأولى بين جيرونا وقرطبة.

وبعد عام، انضم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث أدار مباراة بين ليفانتي وديبورتيفو لاكورونيا، وفي عام 2021، كما حصل على جائزة جوروسيتا، التي تمنحها صحيفة "ماركا" لأفضل حكم في الموسم.

حتى الآن، أدار روخاس 152 مباراة في الدوري الإسباني، وأشهر إجمالي 519 بطاقة صفراء و15 طردًا مباشرًا، كما أدار 46 مباراة في دوري الدرجة الثانية و32 مباراة في كأس الملك.

ويعاني كل من الأهلي وبيراميدز من سوء النتائج خلال الموسم الحالي، حيث لم يفز كل منهما سوى في مباراة واحدة، ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز السادس في جدول الترتيب بخمس نقاط من 3 مباريات، ويتساوى معه بيراميدز لكن بعد خوض 4 لقاءات في البطولة حتى الآن.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز طاقم حكام

