يستعد نادي بيراميدز لمواجهة منافسه الأهلي، في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد السلام، مساء السبت المقبل، ويواجه كرونسلاف يورتشيتش مدرب الفريق صاحب الزي السماوي أزمة دفاعية قبل القمة المرتقبة.

ويفتقد بيراميدز لخدمات الظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي، بداعي الإيقاف، عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة مودرن سبورت الماضية بالدوري المصري.

بحضور الشيبي وغيابه.. الجبهة اليمنى "صداع" في رأس يورتشيتش

وتعد الجبهة اليمنى صداع في رأس المدرب الكرواتي لبيراميدز، بعدما كانت ثغرة دفاعية في عدة مواجهات سابقة بين الفريقين، وخاصة حال جلوس الشيبي بديلًا أو حتى مع مشاركته بصفة أساسية.

وفي مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي، بدأ يورتشيتش اللقاء بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن، مع بقاء الشيبي بديلًا، ليتعرض توفيق للطرد خلال أحداث الشوط الأول.

وأعاد مدرب بيراميدز لاعب الوسط أحمد عاطف "قطة" لشغل مركز الظهير الأيمن خلال المباراة، ليستقبل فريقه هدفين بالطريقة ذاتها، بكرات عرضية فوق رأس اللاعب الشاب.

وفي الموسم قبل الماضي، انتصر الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-2 ثم 0-1، بعد أخطاء من الجبهة اليمنى للضيوف.

أخطاء أسقطت بيراميدز أمام الأهلي.. ومفاضلة منتظرة بين توفيق وعلاء

وفي لقاء الدور الأول من موسم 2023-2024، فاجئ يورتشيتش الجميع بالدفع بكريم حافظ الظهير الأيسر، في مركز الظهير الأيمن، على حساب الشيبي، ليستقبل الهدف الأول بعد عرضية أرضية نحو وسام أبو علي، وسط غياب الرقابة، ليتراجع لاحقًا ويدفع بالشيبي على حساب كريم حافظ في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وفي مواجهة الدور الثاني، بدأ الشيبي المباراة بصفة أساسية، لكنه ارتكب هفوة تسببت في قطع الكرة منه، واستقبال فريقه للهدف الأول والوحيد عن طريق وسام أبو علي، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وسيواجه يورتشيتش الأزمة ذاتها في المواجهة المقبلة، لكنه يمتلك لاعبًا بالفعل مركزه الأصلي الظهير الأيمن، وهو طارق علاء، الذي شارك بصفة أساسية في اللقاء الأول ضد وادي دجلة بافتتاح الموسم، قبل أن يعود للابتعاد عن قائمة الفريق، بعد عودة الشيبي.

البديل الأجهز.. من هو مفتاح بيراميدز لتعويض غياب الشيبي أمام الأهلي؟

وسيفاضل المدرب الكرواتي بين طارق علاء وأحمد توفيق، لشغل مركز الظهير الأيمن، لكنه قد يمنح تعليمات خاصة للاعبي الوسط لتقديم المساندة الدفاعية بتلك الجبهة، لإيقاف خطورة المغربي أشرف بنشرقي.