للإعلان معنا سياسة الخصوصية
البديل الأجهز.. من هو مفتاح بيراميدز لتعويض غياب الشيبي أمام الأهلي؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:40 م 26/08/2025
طارق علاء

طارق علاء لاعب بيراميدز

تأكد غياب المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، عن مباراة الفريق أمام الأهلي، والتي ستجمع بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز، وهو ما سيجعل كرونسلاف يورتشيتش يتجه للنظر في أوراقه بحثًا عن البديل.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب السلام، حيث ستجتمع آمال الثنائي في البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية.

وتلقى محمد الشيبي البطاقة الحمراء، خلال مباراة بيراميدز أمام مودرن سبورت، والتي جمعت بينهما بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ليتأكد غيابه عن موقعة الأهلي.

بعد التعثر أمام غزل المحلة.. موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

بديل الشيبي الأبرز

بدأ كرونسلاف يورتشيتش، في التحضير لمواجهة الأهلي، بالنظر إلى غيابات فريقه عن اللقاء والتي تتمثل في عدم وجود الشيبي بداعي الإيقاف على خلفية الطرد الذي تعرض له.

ويبرز اسم طارق علاء في قائمة نادي بيراميدز، حيث يعد البديل الأول للمغربي في مركز الظهير الأيمن، وهو ما يعزز من حظوظه للبداية أمام الأهلي في المباراة المرتقبة في الدوري المصري.

ويملك بيراميدز مجموعة من الأسماء القادرة على شغل مركز الظهير الأيمن، إلا أن الأبرز هو طارق علاء اللاعب الشاب القادم من صفوف سموحة قبل بداية الموسم الماضي.

بعد طرده أمام مودرن سبورت.. 7 بدلاء للشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز

من هو طارق علاء؟

أعلن ناي بيراميدز تعاقده مع طارق علاء، قادمًا من صفوف سموحة، في سبتمبر 2024 من أجل تدعيم الفريق وبالتحديد مركز الظهير الأيمن.

بدأ طارق علاء مسيرته رفقة شباب نادي سموحة قبل أن يتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 2022-2023، ليدعم خط الفريق الدفاعي.

وشارك طارق علاء في 7 مباريات بواقع 363 دقيقة في بطولة الدوري المصري، وذلك خلال موسم 2022-2023 بقميص سموحة.

وظهر طارق علاء رفقة نادي سموحة بشكل أكبر في موسم 2023-2024، حيث شارك اللاعب الشاب رفقة الفريق الساحلي في 30 مباراة بواقع 2272 دقيقة في مختلف المسابقات، ونجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.

ويجيد طارق علاء اللعب والظهور في مركز الظهير الأيمن، حيث ظهر بشكل عام في 37 مباراة في ذلك المركز بقميص سموحة خلال موسمي 2022-2023، 2023-2024.

وجاء اختيار بيراميدز لطارق علاء البالغ من العمر 23 عامًا، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق تزامنًا مع خطة النادي التعاقدية، والمتمثلة في النزول بمعدل الأعمار.

ماذا قدم طارق علاء مع بيراميدز؟

ارتدى طارق علاء قميص بيراميدز خلال 10 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، وذلك بواقع 515 دقيقة ونجح اللاعب في تقديم 3 تمريرات حاسمة، وتلقى بطاقتين صفراوين.

وتواجد طارق علاء رفقة بيراميدز في الموسم الحالي، خلال مباراة واحدة، إذ شارك اللاعب أمام وادي دجلة، وذلك بواقع 78 دقيقة.

بعد طرده.. محمد الشيبي خارج مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

غياب الشيبي أمام الأهلي

تعرض محمد الشيبي للطرد في مباراة بيراميدز أمام مودرن سبورت، بعد حصوله على إنذارين.

وحصل الشيبي على الإنذار الأول في الدقيقة 62، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 84 من عمر مباراة بيراميدز أمام مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم".

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز محمد الشيبي

