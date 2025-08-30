المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاتيني ضد إفريقي.. 8 وجوه جديدة تظهر في موقعة الأهلي وبيراميدز (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

06:05 م 29/08/2025
موقعة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز، ستُقام مساء غدٍ السبت، على ملعب "السلام"، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع غزل المحلة بدون أهداف، في المقابل تعثّر فريق بيراميدز أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

للتعرف على نتائج الأهلي.. اضغط هنا

للتعرف على نتائج بيراميدز.. اضغط هنا

ومن المتوقع أن يظهر العديد من الوجوه الجديدة في مباراة الأهلي وبيراميدز، مثل أحمد سيد "زيزو" والبرازيلي إيفرتون.

وكان "زيزو" قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2025 بعد نهاية عقده مع الزمالك، حيث يُعد من الأوراق الأساسية لدى المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

في المقابل، انتقل الجناح البرازيلي إلى بيراميدز في صيف 2025، قادمًا من بانيك أوسترافا التشيكي.

لمعرفة 8 وجوه جديدة تظهر في موقعة الأهلي وبيراميدز.. اضغط هنا، أو بإمكانك مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أخبار تهمك

