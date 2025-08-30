موقعة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز، ستُقام مساء غدٍ السبت، على ملعب "السلام"، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة الماضية مع غزل المحلة بدون أهداف، في المقابل تعثّر فريق بيراميدز أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يظهر العديد من الوجوه الجديدة في مباراة الأهلي وبيراميدز، مثل أحمد سيد "زيزو" والبرازيلي إيفرتون.

وكان "زيزو" قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2025 بعد نهاية عقده مع الزمالك، حيث يُعد من الأوراق الأساسية لدى المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

في المقابل، انتقل الجناح البرازيلي إلى بيراميدز في صيف 2025، قادمًا من بانيك أوسترافا التشيكي.

