كلام فى الكورة
"انظروا إلى باريس سان جيرمان".. فيريرا يتحدث عن فرص الزمالك الضائعة في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:59 م 29/08/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا

كشف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن الاستعدادات لمواجهة وادي دجلة، متحدثًا عن الفرص الضائعة وبدائل نبيل عماد دونجا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

وادي دجلة ضد الزمالك

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "استعدينا جيدًا لمواجهة وادي دجلة، اللاعبون الذين شاركوا في عدد دقائق أكبر خلال المباراة السابقة خاضوا تدريبات استشفائية".

وأضاف: "باقي اللاعبين خاضوا تدريبات قوية، وسنتدرب اليوم وغدًا استعدادًا لمباراة الأحد ولدينا تقريبًا نفس جدول الإعداد من الأسبوع الماضي".

الفرص الضائعة للزمالك

وفيما يخص حالة سوء التوفيق في المباراة السابقة ضد فاركو بشأن الفرص الضائعة، علق فيريرا، قائلًا: "نتحدث عن عدد سنتيمترات قليلة جدًا في الفرص الضائعة خلال المباراة السابقة، ونحن هادئون فيما يخص هذا الأمر، وناصر منسي أهدر فرصة من رأسية رائعة، وبعدها تسديدة في القائم".

وأكمل: "سعيد بعدد الفرص التي خلقناها في المباراة السابقة؛ فقد سددنا 21 تسديدة على مرمى المنافس، واستقبلنا تسديدتين فقط، وإذا نظرتم إلى أول مباراتين لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فاز بهدف واحد فقط وكان الأفضل على أرض الملعب، ولذلك لن تتيح لك الفرصة في كل المباراة أن تسجل 3 أو 4 أهداف، ونحن سعداء بكمّ الفرص التي خلقها الفريق في المباراة الماضية".

وتابع مدرب الزمالك حديثه: "ناصر منسي كان بديلًا وأدى بشكل جيد وكان يستحق التسجيل في المباراة لكنه صادفه سوء توفيق".

بدائل دونجا

وواصل: "لدينا البدائل لتعويض غياب نبيل دونجا في المباراة المقبلة خاصة وأنه يمتلك جودة عالية في هذا المركز ولكن هناك من يستطيع تعويض غيابه".

واختتم فيريرا تصريحاته، قائلًا: "سنعطي اللاعبون راحة لعدة أيام عقب لقاء وادي دجلة في ظل توقف الدوري، وبعدها نبدأ الاستعداد للمصري قبل المباراة بـ 10 أيام تقريبًا".

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

الزمالك الدوري المصري دونجا وادي دجلة يانيك فيريرا

