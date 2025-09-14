المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من شائعة كلوب ومورينيو إلى سباليتي..7 مدربين استهدفهم الأهلي لتحقيق الحلم المفقود (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

02:01 م 03/09/2025
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg
  • عرض 9 صورة
    galleryImg

بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو من قيادة الأهلي مؤخرًا، تردد اسم المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق فنربخشة التركي، لقيادة الفريق العاصمي في الموسم الحالي.

ونفى "السبيشيال وان" - بحسب تقارير خارجية - صحة تدريبه لفريق الأهلي في الفترة المقبلة، حيث يسعى النادي القاهري إلى إسناد المهمة الفنية بشكل دائم لمدير فني أجنبي.

وكان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن يوم الأحد الماضي رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة من فريق بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

هذه الخسارة جعلت مسؤولي الكرة في الأهلي يقررون الاستغناء عن خدمات ريبيرو، نظرًا لسوء النتائج على مستوى بطولة الدوري، حيث جمع الفريق "الأحمر" 5 نقاط من أصل 12 نقطة.

وبدأ فريق الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم الفوز على فاركو بنتيجة 4-1، والتعادل من جديد مع غزل المحلة بدون أهداف، قبل الخسارة من بيراميدز.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي إسناد المهمة الفنية إلى عماد النحاس بصورة مؤقتة، حيث سبق له أن تعرض لنفس الموقف قبل نهاية الموسم الماضي، بعد إقالة السويسري مارسيل كولر.

ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني جديد، حيث عاد ضمن الأسماء المدرب ماركو روزا، والذي يمتلك مشوارًا في الدوري الألماني، لعل أبرز محطاته فريقي بوروسيا دورتموند ولايبزيج.

ويرغب النادي الأهلي في إسناد المهمة الفنية لمدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، وهو ما يُعد بمثابة الحلم المفقود لدى الإدارة الحمراء، نظرًا لارتباط أكثر من مدرب، لكن دون نجاح المهمة.

ورغم ارتباط الأهلي بالعديد من المدربين البارزين إلا أن هناك أسماء عالمية ارتبطت بـ"القلعة الحمراء" مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والألماني يورجن كلوب.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى ارتباط الثنائي بالأهلي سواء بجوزيه مورينيو في الفترة الحالية أو كلوب في فترة سابقة وتحديدًا قبل توليه قيادة ليفربول، إلا أن تم نفي هذه التقارير المتداولة.

لمعرفة المدربين الذين فاوضهم الأهلي في السنوات الماضية.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع..

ترتيب الدوري المصري..

الأهلي الدوري المصري جوزيه مورينيو يورجن كلوب خوسيه ريبيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522236/من-شائعة-كلوب-ومورينيو-إلى-سباليتي-7-مدربين-استهدفهم-الأهلي-لتحقيق-الحلم-المفقود-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد همام", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%85/134" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"من شائعة كلوب ومورينيو إلى سباليتي..7 مدربين استهدفهم الأهلي لتحقيق الحلم المفقود (صور)", "alternativeHeadline":"7 مدربين استهدفهم الأهلي لتحقيق الحلم المفقود (صور)", "description": "بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو من قيادة الأهلي مؤخرًا، تردد اسم المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق فنربخشة التركي، لقيادة الفريق العاصمي في الموسم الحالي. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/3/12025_9_3_13_49.webp", "keywords": "جوزيه مورينيو,يورجن كلوب,الدوري المصري,الأهلي,خوسيه ريبيرو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522236/من-شائعة-كلوب-ومورينيو-إلى-سباليتي-7-مدربين-استهدفهم-الأهلي-لتحقيق-الحلم-المفقود-صور-", "articleBody": "بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو من قيادة الأهلي مؤخرًا، تردد اسم المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق فنربخشة التركي، لقيادة الفريق العاصمي في الموسم الحالي.ونفى "السبيشيال وان" - بحسب تقارير خارجية - صحة تدريبه لفريق الأهلي في الفترة المقبلة، حيث يسعى النادي القاهري إلى إسناد المهمة الفنية بشكل دائم لمدير فني أجنبي.وكان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن يوم الأحد الماضي رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة من فريق بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.هذه الخسارة جعلت مسؤولي الكرة في الأهلي يقررون الاستغناء عن خدمات ريبيرو، نظرًا لسوء النتائج على مستوى بطولة الدوري، حيث جمع الفريق "الأحمر" 5 نقاط من أصل 12 نقطة.وبدأ فريق الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم الفوز على فاركو بنتيجة 4-1، والتعادل من جديد مع غزل المحلة بدون أهداف، قبل الخسارة من بيراميدز.وقرر مسؤولو النادي الأهلي إسناد المهمة الفنية إلى عماد النحاس بصورة مؤقتة، حيث سبق له أن تعرض لنفس الموقف قبل نهاية الموسم الماضي، بعد إقالة السويسري مارسيل كولر.ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني جديد، حيث عاد ضمن الأسماء المدرب ماركو روزا، والذي يمتلك مشوارًا في الدوري الألماني، لعل أبرز محطاته فريقي بوروسيا دورتموند ولايبزيج.ويرغب النادي الأهلي في إسناد المهمة الفنية لمدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، وهو ما يُعد بمثابة الحلم المفقود لدى الإدارة الحمراء، نظرًا لارتباط أكثر من مدرب، لكن دون نجاح المهمة.ورغم ارتباط الأهلي بالعديد من المدربين البارزين إلا أن هناك أسماء عالمية ارتبطت بـ"القلعة الحمراء" مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والألماني يورجن كلوب.وخرجت تقارير صحفية تشير إلى ارتباط الثنائي بالأهلي سواء بجوزيه مورينيو في الفترة الحالية أو كلوب في فترة سابقة وتحديدًا قبل توليه قيادة ليفربول، إلا أن تم نفي هذه التقارير المتداولة.لمعرفة المدربين الذين فاوضهم الأهلي في السنوات الماضية.. اضغط هنا أو تابع الألبوم المرفق في الموضوع..ترتيب الدوري المصري..", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/3/12025_9_3_13_49.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T14:01: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-03T18:38:07+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T14:01:00+03:00" }