بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو من قيادة الأهلي مؤخرًا، تردد اسم المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق فنربخشة التركي، لقيادة الفريق العاصمي في الموسم الحالي.

ونفى "السبيشيال وان" - بحسب تقارير خارجية - صحة تدريبه لفريق الأهلي في الفترة المقبلة، حيث يسعى النادي القاهري إلى إسناد المهمة الفنية بشكل دائم لمدير فني أجنبي.

وكان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن يوم الأحد الماضي رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب الخسارة من فريق بيراميدز بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

هذه الخسارة جعلت مسؤولي الكرة في الأهلي يقررون الاستغناء عن خدمات ريبيرو، نظرًا لسوء النتائج على مستوى بطولة الدوري، حيث جمع الفريق "الأحمر" 5 نقاط من أصل 12 نقطة.

وبدأ فريق الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم الفوز على فاركو بنتيجة 4-1، والتعادل من جديد مع غزل المحلة بدون أهداف، قبل الخسارة من بيراميدز.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي إسناد المهمة الفنية إلى عماد النحاس بصورة مؤقتة، حيث سبق له أن تعرض لنفس الموقف قبل نهاية الموسم الماضي، بعد إقالة السويسري مارسيل كولر.

ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني جديد، حيث عاد ضمن الأسماء المدرب ماركو روزا، والذي يمتلك مشوارًا في الدوري الألماني، لعل أبرز محطاته فريقي بوروسيا دورتموند ولايبزيج.

ويرغب النادي الأهلي في إسناد المهمة الفنية لمدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، وهو ما يُعد بمثابة الحلم المفقود لدى الإدارة الحمراء، نظرًا لارتباط أكثر من مدرب، لكن دون نجاح المهمة.

ورغم ارتباط الأهلي بالعديد من المدربين البارزين إلا أن هناك أسماء عالمية ارتبطت بـ"القلعة الحمراء" مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والألماني يورجن كلوب.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى ارتباط الثنائي بالأهلي سواء بجوزيه مورينيو في الفترة الحالية أو كلوب في فترة سابقة وتحديدًا قبل توليه قيادة ليفربول، إلا أن تم نفي هذه التقارير المتداولة.

