المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يظهر به أمام الأهلي.. بيراميدز يكشف تصميم قميصه الأساسي الجديد (صور)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:32 م 30/08/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

أعلن نادي بيراميدز، عن قميصه الأساسي الجديد والذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد 2025-2026.

وكان بيراميدز خاض أول 4 جولات من الموسم الجديد للدوري المصري، بقميص الموسم الماضي 2024-2025.

يظهر به أمام الأهلي

من المقرر أن يظهر فريق بيراميدز بطاقمه الأساسي الجديد في مواجهة النادي الأهلي المقرر لها مساء اليوم بالدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوري

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام بيراميدز

وكان بيراميدز تعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام وادي دجلة، وفاز على الإسماعيلي (1-0) في الجولة الثانية، وتعادل (2-2) أمام المصري في الجولة الثالثة قبل أن يتعرض للهزيمة (1-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة.

للاطلاع على صور قميص بيراميدز الجديد تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

جدول مباريات اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521863/يظهر-به-أمام-الأهلي-بيراميدز-يكشف-تصميم-قميصه-الأساسي-الجديد-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "إبراهيم علي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a/157" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"يظهر به أمام الأهلي.. بيراميدز يكشف تصميم قميصه الأساسي الجديد (صور)", "alternativeHeadline":"بيراميدز يكشف تصميم قميصه الأساسي الجديد", "description": "أعلن نادي بيراميدز، عن قميصه الأساسي الجديد والذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد 2025-2026.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/537005301-1136489375207961-9219188093032888783-n-easy-resize-com2025_8_30_14_30.webp", "keywords": "بيراميدز,الأهلي,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521863/يظهر-به-أمام-الأهلي-بيراميدز-يكشف-تصميم-قميصه-الأساسي-الجديد-صور-", "articleBody": "أعلن نادي بيراميدز، عن قميصه الأساسي الجديد والذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد 2025-2026.وكان بيراميدز خاض أول 4 جولات من الموسم الجديد للدوري المصري، بقميص الموسم الماضي 2024-2025.يظهر به أمام الأهليمن المقرر أن يظهر فريق بيراميدز بطاقمه الأساسي الجديد في مواجهة النادي الأهلي المقرر لها مساء اليوم بالدوري الممتاز.تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوريويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوريويحتل بيراميدز المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام بيراميدزوكان بيراميدز تعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام وادي دجلة، وفاز على الإسماعيلي (1-0) في الجولة الثانية، وتعادل (2-2) أمام المصري في الجولة الثالثة قبل أن يتعرض للهزيمة (1-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة.للاطلاع على صور قميص بيراميدز الجديد تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هناجدول مباريات اليومجدول ترتيب الدوري المصري", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/537005301-1136489375207961-9219188093032888783-n-easy-resize-com2025_8_30_14_30.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T14:32: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T15:01:42+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T14:32:00+03:00" }