بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

أعلن نادي بيراميدز، عن قميصه الأساسي الجديد والذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد 2025-2026.

وكان بيراميدز خاض أول 4 جولات من الموسم الجديد للدوري المصري، بقميص الموسم الماضي 2024-2025.

يظهر به أمام الأهلي

من المقرر أن يظهر فريق بيراميدز بطاقمه الأساسي الجديد في مواجهة النادي الأهلي المقرر لها مساء اليوم بالدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوري

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام بيراميدز

وكان بيراميدز تعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام وادي دجلة، وفاز على الإسماعيلي (1-0) في الجولة الثانية، وتعادل (2-2) أمام المصري في الجولة الثالثة قبل أن يتعرض للهزيمة (1-2) أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة.

للاطلاع على صور قميص بيراميدز الجديد تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

جدول مباريات اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري