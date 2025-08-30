ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2025-2026".

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بين الفريقين، حيث انحصر الصراع على لقب الدوري بينهما في الموسمين الماضيين.

وسيكون صراع اليوم على أغلى ثلاث نقاط في الموسم، لأن الفوز سيمنح الفائز دفعة معنوية قوية، في ظل النتائج غير المرضية بالنسبة للفريقين.

نتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري

يدخل الفريقان مواجهة الليلة وهما يبحثان عن الثلاث نقاط لاستعادة الثقة وإعادة الهدوء من أجل استكمال الموسم ولتجنب زيادة الضغوط حال تحقيق نتيجة غير إيجابية.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

معلق والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت 1" أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الساعة الثامنة مساء، بصحبة المحللين أحمد حسن وعماد متعب ومحمد فضل.

ويتولى أيمن الكاشف وزياد الدكروري مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.