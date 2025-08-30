المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
خريطة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. الاستوديو التحليلي والمعلق

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:19 م 30/08/2025
الأهلي ضد بيراميدز

الأهلي وبيراميدز

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2025-2026".

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بين الفريقين، حيث انحصر الصراع على لقب الدوري بينهما في الموسمين الماضيين.

وسيكون صراع اليوم على أغلى ثلاث نقاط في الموسم، لأن الفوز سيمنح الفائز دفعة معنوية قوية، في ظل النتائج غير المرضية بالنسبة للفريقين.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

نتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري

يدخل الفريقان مواجهة الليلة وهما يبحثان عن الثلاث نقاط لاستعادة الثقة وإعادة الهدوء من أجل استكمال الموسم ولتجنب زيادة الضغوط حال تحقيق نتيجة غير إيجابية.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

معلق والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت 1" أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.

وسيقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الساعة الثامنة مساء، بصحبة المحللين أحمد حسن وعماد متعب ومحمد فضل.

ويتولى أيمن الكاشف وزياد الدكروري مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز

