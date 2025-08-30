محمد عبد المنعم يؤازر الأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

حرص محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، على حضور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد عبد المنعم يؤازر الأهلي أمام بيراميدز

ويؤازر محمد عبد المنعم النادي الأهلي أمام بيراميدز في مباراة اليوم.

ورحل محمد عبد المنعم عن صفوف النادي الأهلي، في الموسم الماضي صوب نادي نيس الفرنسي.

ويعاني محمد عبد المنعم، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في شهر أبريل الماضي مع نادي نيس.

محمد عبد المنعم يخوض مرحلة التأهيل

ويخوض محمد عبد المنعم، المرحلة النهائية من التأهيل قبل العودة إلى المشاركة مع ناديه هذا الموسم.

وشارك محمد عبد المنعم في 18 مباراة مع نادي نيس في مختلف البطولات والمسابقات، ولم يسجل أو يصنع.

