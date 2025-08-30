كسر نادي غزل المحلة صيامه التهديفي في بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مضيفه الإسماعيلي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة المحلية، على ملعب هيئة قناة السويس.

وحسم التعادل السلبي أول أربع مباريات لنادي غزل المحلة، في الموسم الجديد من الدوري المصري، حيث لم يستقبل أو يسجل أي هدف.

صاروخية العرفاوي تدون هدف غزل المحلة الأول في الدوري

وكسر غزل المحلة الصيام التهديفي في مبارياته، بأقدام نجمه التونسي رشاد العرفاوي، في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول ضد الإسماعيلي.

اكتشافات الدوري (4).. موري توريه "دينامو" يقود وسط غزل المحلة

وجاء هدف كتيبة "الفلاحين" الأول بتسديدة صاروخية من رشاد العرفاوي، بعد تمريرة من زميله بسام وليد، ولمس الحارس أحمد عادل عبد المنعم الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة ثم سكنت الشباك.

398 دقيقة صيام تهديفي في مباريات غزل المحلة مع علاء عبد العال

وسجل رشاد العرفاوي هدف غزل المحلة الأول، تحت قيادة المدرب علاء عبد العال، في الموسم الجديد من الدوري العام، بعد 398 دقيقة لم تشهد أي هدف في مباريات فريقه بالمسابقة المحلية.

عبد العال: لم يكن بإمكاني اللعب بأسلوب آخر أمام الأهلي.. والنقطة مهمة

وكان غزل المحلة قد تعادل سلبيًا في أول 4 جولات مع كلا من: البنك الأهلي، الجونة، سموحة والأهلي.