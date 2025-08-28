المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اكتشافات الدوري (4).. موري توريه "دينامو" يقود وسط غزل المحلة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:58 م 28/08/2025
موريه توريه لاعب غزل المحلة أمام الأهلي

موري توريه لاعب غزل المحلة خلال مواجهة الأهلي

انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.

ولمع اسم لاعب الوسط الإيفواري الشاب موري توريه، بعد مواجهة فريقه غزل المحلة أمام النادي الأهلي، حيث قدم أداءً مميزًا في مواجهة نجوم القلعة الحمراء، ليبدأ الجميع في البحث خلف موهبة "أرجنتين الكرة المصرية".

صفقة انتقال موري توريه لغزل المحلة

وانضم موري توريه لصفوف غزل المحلة، حيث أعلنت صفحة قطاع الناشئين بالنادي عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري، في شهر يوليو من العام الماضي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

اكتشافات الدوري (3).. عبد الله جمال ومنجم الإسماعيلي الذي لا ينضب

وانضم موري توريه لصفوف غزل المحلة، بعد مشاركته في مباراة ودية رفقة منتخب كوت ديفوار الأولمبي ضد منتخب مصر، في يونيو 2024، ليوافق المدير الفني أحمد عيد عبد الملك على التعاقد معه.

"ملك التاكلينج".. أرقام موري توريه مع غزل المحلة

وأصبح موري توريه عنصرًا أساسيًا في تشكيل كتيبة المحلة منذ الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة في مختلف المسابقات، تحصل خلالها على بطاقة حمراء وحيدة، ولعب في مركزي الارتكاز المدافع (6) والارتكاز المساند (8).

اكتشافات الدوري (2).. محمد السيد "شيكا" هداف المحترفين وبصمة خاصة مع كهرباء الإسماعيلية

وفي الموسم الجديد شاركة موري في كافة لقاءات المحلة كاملة، وحصل على جائزة رجل المباراة في الأسبوع الأول ضد البنك الأهلي.

وكان توريه صاحب الـ 22 عاماً، أكثر لاعب خط وسط قام بتدخلات دفاعية (تاكلينج) في الموسم الماضي، برصيد 55 تدخل، وفقًا لشبكة سوفا سكور.

كما قام موري توريه باعتراض تمريرات الخصوم 25 مرة، وفاز بـ 80 صراع كأرضي، كخامس أكثر اللاعبين فوزًا بالكرات المشتركة الأرضية.

وفي الموسم الحالي يحتل اللاعب الإيفواري المركز الخامس، بين لاعبي وسط الدوري المصري، على صعيد تشتيت الكرة، في 12 مناسبة، ووصلت عدد تمريراته الصحيحة إلى 101 تمريرة.

مباراة غزل المحلة القادمة
غزل المحلة الدوري المصري موري توريه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521697/اكتشافات-الدوري-4-موري-توريه-دينامو-يقود-وسط-غزل-المحلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"اكتشافات الدوري (4).. موري توريه "دينامو" يقود وسط غزل المحلة", "alternativeHeadline":"اكتشافات الدوري (4).. موري توريه "دينامو" غزل المحلة ", "description": "انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/28/capture-22025_8_28_17_6.webp", "keywords": "موري توريه,الدوري المصري,غزل المحلة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521697/اكتشافات-الدوري-4-موري-توريه-دينامو-يقود-وسط-غزل-المحلة", "articleBody": "انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.ولمع اسم لاعب الوسط الإيفواري الشاب موري توريه، بعد مواجهة فريقه غزل المحلة أمام النادي الأهلي، حيث قدم أداءً مميزًا في مواجهة نجوم القلعة الحمراء، ليبدأ الجميع في البحث خلف موهبة "أرجنتين الكرة المصرية".صفقة انتقال موري توريه لغزل المحلةوانضم موري توريه لصفوف غزل المحلة، حيث أعلنت صفحة قطاع الناشئين بالنادي عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري، في شهر يوليو من العام الماضي، قبل انطلاق الموسم الجديد.اكتشافات الدوري (3).. عبد الله جمال ومنجم الإسماعيلي الذي لا ينضبوانضم موري توريه لصفوف غزل المحلة، بعد مشاركته في مباراة ودية رفقة منتخب كوت ديفوار الأولمبي ضد منتخب مصر، في يونيو 2024، ليوافق المدير الفني أحمد عيد عبد الملك على التعاقد معه."ملك التاكلينج".. أرقام موري توريه مع غزل المحلةوأصبح موري توريه عنصرًا أساسيًا في تشكيل كتيبة المحلة منذ الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة في مختلف المسابقات، تحصل خلالها على بطاقة حمراء وحيدة، ولعب في مركزي الارتكاز المدافع (6) والارتكاز المساند (8).اكتشافات الدوري (2).. محمد السيد "شيكا" هداف المحترفين وبصمة خاصة مع كهرباء الإسماعيليةوفي الموسم الجديد شاركة موري في كافة لقاءات المحلة كاملة، وحصل على جائزة رجل المباراة في الأسبوع الأول ضد البنك الأهلي.وكان توريه صاحب الـ 22 عاماً، أكثر لاعب خط وسط قام بتدخلات دفاعية (تاكلينج) في الموسم الماضي، برصيد 55 تدخل، وفقًا لشبكة سوفا سكور.كما قام موري توريه باعتراض تمريرات الخصوم 25 مرة، وفاز بـ 80 صراع كأرضي، كخامس أكثر اللاعبين فوزًا بالكرات المشتركة الأرضية.وفي الموسم الحالي يحتل اللاعب الإيفواري المركز الخامس، بين لاعبي وسط الدوري المصري، على صعيد تشتيت الكرة، في 12 مناسبة، ووصلت عدد تمريراته الصحيحة إلى 101 تمريرة.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/28/capture-22025_8_28_17_6.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T17:58: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T18:07:14+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T17:58:00+03:00" }