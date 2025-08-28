انطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، وشهدت ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة في بداية المسابقة.

ويستعرض "يلا كورة" عبر سلسلة اكتشافات الدوري، أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، الذين لفتوا الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد، في حلقات متتالية، على مدار الأيام المقبلة.

ولمع اسم لاعب الوسط الإيفواري الشاب موري توريه، بعد مواجهة فريقه غزل المحلة أمام النادي الأهلي، حيث قدم أداءً مميزًا في مواجهة نجوم القلعة الحمراء، ليبدأ الجميع في البحث خلف موهبة "أرجنتين الكرة المصرية".

صفقة انتقال موري توريه لغزل المحلة

وانضم موري توريه لصفوف غزل المحلة، حيث أعلنت صفحة قطاع الناشئين بالنادي عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري، في شهر يوليو من العام الماضي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانضم موري توريه لصفوف غزل المحلة، بعد مشاركته في مباراة ودية رفقة منتخب كوت ديفوار الأولمبي ضد منتخب مصر، في يونيو 2024، ليوافق المدير الفني أحمد عيد عبد الملك على التعاقد معه.

"ملك التاكلينج".. أرقام موري توريه مع غزل المحلة

وأصبح موري توريه عنصرًا أساسيًا في تشكيل كتيبة المحلة منذ الموسم الماضي، حيث لعب 25 مباراة في مختلف المسابقات، تحصل خلالها على بطاقة حمراء وحيدة، ولعب في مركزي الارتكاز المدافع (6) والارتكاز المساند (8).

وفي الموسم الجديد شاركة موري في كافة لقاءات المحلة كاملة، وحصل على جائزة رجل المباراة في الأسبوع الأول ضد البنك الأهلي.

وكان توريه صاحب الـ 22 عاماً، أكثر لاعب خط وسط قام بتدخلات دفاعية (تاكلينج) في الموسم الماضي، برصيد 55 تدخل، وفقًا لشبكة سوفا سكور.

كما قام موري توريه باعتراض تمريرات الخصوم 25 مرة، وفاز بـ 80 صراع كأرضي، كخامس أكثر اللاعبين فوزًا بالكرات المشتركة الأرضية.

وفي الموسم الحالي يحتل اللاعب الإيفواري المركز الخامس، بين لاعبي وسط الدوري المصري، على صعيد تشتيت الكرة، في 12 مناسبة، ووصلت عدد تمريراته الصحيحة إلى 101 تمريرة.