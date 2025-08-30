بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مستحقًا على الأهلي بنتيجة 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد بيراميدز على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

تشكيل الأهلي وبيراميدز

دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد الشناوي، محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، محمد شريف".

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "أحمد الشناوي، كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي، مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي".

بدأت المحاولات مبكرًا بعد تسديدة قوية من أليو ديانج في الدقيقة 2 ولكن ذهبت الكرة بعيدة عن مرمى بيراميدز.

ورد بيراميدز في الدقيقة 3 بتسديدة من وليد الكرتي ولكن خرجت الكرة أعلى مرمى محمد الشناوي.

هدف مبكر بعد 5 دقائق

ولم ينتظر بيراميدز كثيرًا حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 5 بعد ضربة ثابتة نفذها كريم حافظ بقوة ارتطمت من القائم الأيسر ثم تابعها وليد الكرتي وسددها ارتطمت في القائم وتهادت داخل شباك الأهلي، لتصبح النتيجة 1-0.

وكاد أن يتعادل الأهلي في الدقيقة 10 بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زيزو وقابلها محمد شريف بتسديدة قوية لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 15 أرسل كريم حافظ عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها وليد الكرتي برأسية ولكن الكرة جاءت في منتصف المرمى وتصدى لها الشناوي وسط مشاهدة من دفاع الأهلي.

واستمرت خطورة بيراميدز بعدما تلاعب إيفرتون بمحمد هاني وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 21 أرسل بنشرقي كرة عرضية قابلها محمد علي بن رمضان برأسية ولكن وصلت سهلة في يد حارس بيراميدز.

وأهدر الأهلي هدفا محققا في الدقيقة 23 بعدما نفذ زيزو ضربة ثابتة وصلت إلى بنشرقي الذي أرسلها عرضية وقابلها ديانج برأسية قوية ولكن ذهبت الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

إصابة أشرف داري

وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا في الدقيقة 35 بخروج أشرف داري بسبب الإصابة ونزول مصطفى العش.

وحاول الأهلي أن يسجل هدف التعادل ولكن بدون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بنتيجة 1-0.

وقبل انطلاق الشوط الثاني، قرر مدرب الأهلي ريبيرو استبدال أشرف بنشرقي ونزول جراديشار.

وحاول بيراميدز في الدقيقة 55 بتسديدة من ماييلي من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت على يمين محمد الشناوي إلى خارج الملعب.

الكرتي يوجه الضربة الثانية للأهلي

واستطاع بيراميدز أن يوجه ضربة جديدة للأهلي بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد عرضية من محمد حمدي قابلها أحمد عاطف قطة برأسية رائعة إلى وليد الكرتي الذي لعبها برأسه سقطت داخل الشباك وسط مشاهدة من الشناوي، لتصبح النتيجة 2-0.

وأتيحت فرصة لبيراميدز من أجل زيادة أهدافه في الدقيقة 70 عن طريق ماييلي لكن الشناوي تصدى للكرة وقبلها رفع الحكم رايته تسلل على الفريق السماوي.

ولم يستطع الأهلي العودة في النتيجة وسط رسائل غاضبة من الجماهير ضد الإدارة والمدرب الإسباني ريبيرو الذي بات على أبواب الرحيل.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0، ليحصد الفريق السماوي ثلاث نقاط غالية في المسابقة المحلية.

الهزيمة الأولى للأهلي وانتصار يورشيتش

بهذه النتيجة (2-0) يتلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد (فوز وتعادلين)، ليتوقف عند 5 نقاط بجدول الترتيب.

بينما يعود بيراميدز لسكة الانتصارات في الدوري بعد التعادل ضد المصري ثم الخسارة أمام مودرن سبورت، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

ويعد هذا الفوز هو الأول للكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز على الأهلي.

