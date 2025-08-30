المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حصد جائزة "الأفضل".. ماذا قدم وليد الكرتي في مباراة الأهلي وبيراميدز؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:45 م 30/08/2025
وليد الكرتي

وليد الكرتي

حصد المغربي وليد الكرتي نجم وسط نادي بيراميدز جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026".

وحقق بيراميدز انتصارًا مستحقًا على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

وليد الكرتي.. الأفضل في مباراة الأهلي وبيراميدز

جاء اختيار الكرتي "رجل المباراة" بعدما سجل هدفي فوز بيراميدز على الأهلي.

واستطاع الكرتي أن يضع بيراميدز في المقدمة أمام الأهلي بعد 5 دقائق فقط.

وفي الدقيقة 68، أضاف الكرتي هدفًا ثانيًا من ضربة رأسية لم يتمكن الشناوي من التصدي لها.

وواصل المغربي وليد الكرتي، رغم أنه يشغل مركز الوسط، تكريس عقدته أمام الأهلي، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين سواء بقميص الوداد أو بيراميدز.

الكرتي يضع ريبيرو على حافة الهاوية.. بيراميدز يكبد الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري

ماذا قدم وليد الكرتي ضد الأهلي؟

الأعلى تقييما.. 9.4 بحسب موقع "سوفا سكور"

لعب 90 دقيقة

الأهداف 2

لمس الكرة 49 مرة

تمريرات دقيقة 22 من 30 (73%)

العرضيات الطويلة للكرة (الدقيقة) 3 من 5

تسديدات على المرمى 4

محاولات المراوغة (الناجحة) (0)

الصراعات الأرضية (التي تم الفوز بها) 3 من 5

المواجهات الهوائية (التي تم الفوز بها) 3 من 4

خسارة الكرة 13 مرة

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

الأهلي بيراميدز وليد الكرتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

