حصد المغربي وليد الكرتي نجم وسط نادي بيراميدز جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026".

وحقق بيراميدز انتصارًا مستحقًا على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وليد الكرتي.. الأفضل في مباراة الأهلي وبيراميدز

جاء اختيار الكرتي "رجل المباراة" بعدما سجل هدفي فوز بيراميدز على الأهلي.

واستطاع الكرتي أن يضع بيراميدز في المقدمة أمام الأهلي بعد 5 دقائق فقط.

وفي الدقيقة 68، أضاف الكرتي هدفًا ثانيًا من ضربة رأسية لم يتمكن الشناوي من التصدي لها.

وواصل المغربي وليد الكرتي، رغم أنه يشغل مركز الوسط، تكريس عقدته أمام الأهلي، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين سواء بقميص الوداد أو بيراميدز.

ماذا قدم وليد الكرتي ضد الأهلي؟

الأعلى تقييما.. 9.4 بحسب موقع "سوفا سكور"

لعب 90 دقيقة

الأهداف 2

لمس الكرة 49 مرة

تمريرات دقيقة 22 من 30 (73%)

العرضيات الطويلة للكرة (الدقيقة) 3 من 5

تسديدات على المرمى 4

محاولات المراوغة (الناجحة) (0)

الصراعات الأرضية (التي تم الفوز بها) 3 من 5

المواجهات الهوائية (التي تم الفوز بها) 3 من 4

خسارة الكرة 13 مرة

