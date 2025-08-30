أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، على أهمية الفوز أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري.

وفاز بيراميدز بهدفين دون رد أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

نعرف كيف يخوض المباريات الكبيرة

وقال الشناوي عبر قناة أون سبورت1: "حققنا فوزًا كبيرًا أمام الأهلي، ربما عانينا في المباريات الماضية، لكن المباريات الكبيرة نعمل لها حساب ونعرف كيف نخوضها، وظهرنا بشكل جيد وحصدنا ثلاث نقاط".

وأضاف: "البداية غير الجيدة، جعلتنا نشك في أنفسنا، لكننا جلسنا وتحدثنا عن ضرورة العودة واستطعنا بالفعل، وإن شاء الله تكون بداية للمنافسة".

وتابع:"التقيت الشناوي وقدمت له التعزية في وفاة والده، لأنني لم أقابله الفترة الماضية، وهو أخ لي".

وأتم: "أتمنى أن يكون الموسم الحالي أفضل من الموسم المقبل، ونستطيع التتويج بأكثر من لقب، لأننا ننافس على أكثر من بطولة".

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري