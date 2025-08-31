المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
يورتشيتش: بيراميدز وُلد ليكون كبيرًا.. وأحترم الأهلي ومدربه الجديد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:04 ص 31/08/2025
يورتشيتش

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الأهلي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال يورتشيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد بالفوز في المباراة خاصة بعد الفترة الماضية وأشعر بالرضا عن نتيجة مباراة اليوم".

فترة التوقف الدولي وحلم شخصي

وأضاف: "اليوم هناك العديد من اللاعبين لم يشاركوا في معسكر الإعداد ومضطر خلال التوقف الدولي لإعداد اللاعبين وهو أمر غريب القيام بذلك في منتصف الموسم".

وأوضح مدرب بيراميدز أن الفريق يطمح دومًا لتحقيق طموحات كبرى: "بيراميدز فريق كبير ولد ليكون كبيرًا، ومن حقه أن يحلم بأهداف كبيرة مثل التتويج بالدوري، أما حلمي الشخصي فهو صناعة إنجازات كبيرة مع هذا النادي".

 

إشادة بالأهلي ومدربه الجديد

ورغم الفوز على الأهلي، أكد يورتشيتش احترامه للفريق الأحمر: "الأهلي يبقى فريقًا كبيرًا، لديه لاعبين جدد ومدرب جديد هو صديقي، ولعبنا ضد بعضنا من قبل، من الطبيعي أن يحصل على الوقت الكافي لتطبيق فكره وتحقيق ما يريده".

تعليق مقتضب عن شائعات رحيله

وحين وُجه له سؤال حول الأقاويل التي تربطه بالانتقال إلى الأهلي، اكتفى المدرب الكرواتي بالرد بكلمة واحدة: "شكرًا"، قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي دون إضافة أي تعليق آخر.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز يورتشيتش بيراميدز ضد الأهلي مدرب بيراميدز تصريحات يورتشيتش مباراة بيراميدز والأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521939/يورتشيتش-بيراميدز-و-لد-ليكون-كبير-ا-وأحترم-الأهلي-ومدربه-الجديد", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"يورتشيتش: بيراميدز وُلد ليكون كبيرًا.. وأحترم الأهلي ومدربه الجديد", "alternativeHeadline":"يورتشيتش: بيراميدز وُلد ليكون كبيرًا", "description": "أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الأهلي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/4564564655642025_8_30_23_51.webp", "keywords": "يورتشيتش,بيراميدز,الأهلي,الدوري المصري,بيراميدز ضد الأهلي,مدرب بيراميدز,تصريحات يورتشيتش,مباراة بيراميدز والأهلي ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521939/يورتشيتش-بيراميدز-و-لد-ليكون-كبير-ا-وأحترم-الأهلي-ومدربه-الجديد", "articleBody": "أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الأهلي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.وقال يورتشيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد بالفوز في المباراة خاصة بعد الفترة الماضية وأشعر بالرضا عن نتيجة مباراة اليوم".فترة التوقف الدولي وحلم شخصيوأضاف: "اليوم هناك العديد من اللاعبين لم يشاركوا في معسكر الإعداد ومضطر خلال التوقف الدولي لإعداد اللاعبين وهو أمر غريب القيام بذلك في منتصف الموسم".وأوضح مدرب بيراميدز أن الفريق يطمح دومًا لتحقيق طموحات كبرى: "بيراميدز فريق كبير ولد ليكون كبيرًا، ومن حقه أن يحلم بأهداف كبيرة مثل التتويج بالدوري، أما حلمي الشخصي فهو صناعة إنجازات كبيرة مع هذا النادي".&nbsp;إشادة بالأهلي ومدربه الجديدورغم الفوز على الأهلي، أكد يورتشيتش احترامه للفريق الأحمر: "الأهلي يبقى فريقًا كبيرًا، لديه لاعبين جدد ومدرب جديد هو صديقي، ولعبنا ضد بعضنا من قبل، من الطبيعي أن يحصل على الوقت الكافي لتطبيق فكره وتحقيق ما يريده".تعليق مقتضب عن شائعات رحيلهوحين وُجه له سؤال حول الأقاويل التي تربطه بالانتقال إلى الأهلي، اكتفى المدرب الكرواتي بالرد بكلمة واحدة: "شكرًا"، قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي دون إضافة أي تعليق آخر.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/30/4564564655642025_8_30_23_51.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T00:04: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T00:04:47+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T00:04:00+03:00" }