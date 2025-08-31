أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الأهلي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال يورتشيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة: "سعيد بالفوز في المباراة خاصة بعد الفترة الماضية وأشعر بالرضا عن نتيجة مباراة اليوم".

فترة التوقف الدولي وحلم شخصي

وأضاف: "اليوم هناك العديد من اللاعبين لم يشاركوا في معسكر الإعداد ومضطر خلال التوقف الدولي لإعداد اللاعبين وهو أمر غريب القيام بذلك في منتصف الموسم".

وأوضح مدرب بيراميدز أن الفريق يطمح دومًا لتحقيق طموحات كبرى: "بيراميدز فريق كبير ولد ليكون كبيرًا، ومن حقه أن يحلم بأهداف كبيرة مثل التتويج بالدوري، أما حلمي الشخصي فهو صناعة إنجازات كبيرة مع هذا النادي".

إشادة بالأهلي ومدربه الجديد

ورغم الفوز على الأهلي، أكد يورتشيتش احترامه للفريق الأحمر: "الأهلي يبقى فريقًا كبيرًا، لديه لاعبين جدد ومدرب جديد هو صديقي، ولعبنا ضد بعضنا من قبل، من الطبيعي أن يحصل على الوقت الكافي لتطبيق فكره وتحقيق ما يريده".

تعليق مقتضب عن شائعات رحيله

وحين وُجه له سؤال حول الأقاويل التي تربطه بالانتقال إلى الأهلي، اكتفى المدرب الكرواتي بالرد بكلمة واحدة: "شكرًا"، قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي دون إضافة أي تعليق آخر.