قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة عاجلة مع لجنة التخطيط، اليوم الأحد، لمناقشة مصير المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز في بطولة الدوري.

24 ساعة مصيرية

علم "يلا كورة"، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أن الاتجاه الحالي داخل أروقة النادي الأهلي هو إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلا أن القرار لم يُتخذ بصورة رسمية حتى هذه اللحظة، لحين الاجتماع الرسمي.

النقطة المصيرية هي بند قانوني في عقد المدير الفني الإسباني مع النادي الأهلي، حيث ينص العقد على عدم تحمّل خزينة "القلعة الحمراء" الشرط الجزائي في حال تم رحيل المدرب الإسباني خلال أول 3 أشهر من بداية عقده.

ومن المقرر أن يدخل المدير الفني الإسباني الشهر الرابع في عمله مع النادي الأهلي، غدًا الإثنين الأول من سبتمبر، لذلك سيتم مناقشة نقطة الشرط الجزائي.

ماذا حقق ريبيرو؟

تولى خوسيه ريبيرو الأمور الفنية لفريق "الأحمر" مطلع الموسم الحالي، بدلاً من السويسري مارسيل كولر، الذي رحل عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في دور نصف النهائي.

وجاء ريبيرو ليبدأ عمله من بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، حيث خسر من بالميراس البرازيلي 2-0، ثم تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي 0-0، وبورتو البرتغالي 4-4.

وفي الدوري المصري، حقق الأهلي الفوز في مناسبة واحدة فقط، على فاركو بنتيجة 4-1، وتعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وغزل المحلة بنتيجة 0-0، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 2-0.

