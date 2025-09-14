يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة إنبي المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وإنبي، تقام مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

استعدادات الأهلي

ووفقًا لما ذكره مصدر بالأهلي ليلا كورة، سيخوض الفريق من خلال مجموعة اللاعبين المتاحين مباراة ودية ضد شبابه، غد الإثنين.

أضاف أن الفريق سيكون راحة من التدريبات الجماعية بعد غد الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته الأربعاء لمواصلة الاستعداد لمواجهة إنبي.

على أن ينضم الدوليون إلى تدريبات الفريق بين يومي الخميس والجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، وعودة منتخب مصر من رحلة بوركينا فاسو.

مران الأهلي خلال الأيام الماضية، بقيادة الجهاز الفني الجديد، الذي يترأسه عماد النحاس، شهد مشاركة أحمد عبد القادر، إلى جانب اللاعبين الذين لم ينضموا لأي منتخب وطني مع العائدين من الإصابة.

وكان الأهلي قد سقط في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري أمام بيراميدز (0-2)، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط من 4 مباريات.

