يصطدم نادي الزمالك بنظيره وادي دجلة، الصاعد حديثًا لمصاف الكبار، في ختام لقاءات الجولة الخامسة، من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد السلام.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما انفرد بصدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على فاركو، وتعثر أقرب ملاحقيه المصري في الجولة الماضية.

وفي المقابل حقق نادي وادي دجلة انتصاره الأول في الموسم الجديد، أمام نظيره زد، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الرابع من الدوري.

موقف الزمالك ووادي دجلة في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 10 نقاط، من 4 3 انتصارات وتعادل وحيد، بلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يأتي فريق وادي دجلة في المركز الخامس عشر، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل، مقابل هزيمتين.

دجلة يتسلح بـ "رميات التماس" أمام الزمالك

ويتسلح وادي دجلة بطموحات مدربه الشاب محمد الشيخ، واعتماده على "رميات التماس الطويلة" لاختراق دفاع منافسيه، بالإضافة لبعض عناصر الخبرة مثل محمد عبد العاطي والحارس عمرو حسام، أملًا في تحقيق المفاجأة أمام منافسه الأبيض.

حيرة فيريرا أمام دجلة بسبب غياب ثنائي الوسط

ويفتقد الزمالك لخدمات ثنائي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، بداعي إيقاف الأول وإصابة الثاني، مما يضع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في حيرة قبل مباراة اليوم.

هجوم مبكر ومفاضلة لحسم "بديل دونجا".. كيف يفكر فيريرا قبل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟

وأكد مصدر لـ يلا كورة، أن فيريرا يفاضل بين الثنائي صلاح مصدق وسيف جعفر، للدفع بأحدهما بصفة أساسية، في خط الوسط.

خوان بيزيرا وشيكو بانزا يقودان أحلام الزمالك للحفاظ على الصدارة

ويتسلح الزمالك بتوهج الثنائي المحترف شيكو بانزا وخوان ألفينا بيزيرا خلال المواجهات الماضية، بعدما قادا الفريقين لفوزين متتاليين أمام مودرن سبورت وفاركو، وتأمل جماهير الفريق الأبيض أن يواصل الثنائي تألقهما للحفاظ على الصدارة.

عودة حمدي وظهور سليمان.. قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا محمود بسيوني، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال (حكم مساعد أول)، ومحمود دين (حكم مساعد ثان)، إلى جانب الحكم الرابع صبحي العمراوي.

كما تم إسناد مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR" إلى وائل فرحان، ويعاونه سامح عبد اللطيف.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الخامسة من الدوري المصري

المواجهة: الزمالك ضد وادي دجلة

الموعد: الأحد 31 أغسطس

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد السلام

الحكم: محمود بسيوني

القناة الناقلة: أون سبورت1