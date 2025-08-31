المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين الحفاظ على الصدارة وتحقيق المفاجأة.. الزمالك يواجه وادي دجلة في الدوري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:49 ص 31/08/2025
الزمالك

فريق الزمالك

يصطدم نادي الزمالك بنظيره وادي دجلة، الصاعد حديثًا لمصاف الكبار، في ختام لقاءات الجولة الخامسة، من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد السلام.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما انفرد بصدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على فاركو، وتعثر أقرب ملاحقيه المصري في الجولة الماضية.

وفي المقابل حقق نادي وادي دجلة انتصاره الأول في الموسم الجديد، أمام نظيره زد، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الرابع من الدوري.

موقف الزمالك ووادي دجلة في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 10 نقاط، من 4 3 انتصارات وتعادل وحيد، بلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يأتي فريق وادي دجلة في المركز الخامس عشر، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل، مقابل هزيمتين.

دجلة يتسلح بـ "رميات التماس" أمام الزمالك

ويتسلح وادي دجلة بطموحات مدربه الشاب محمد الشيخ، واعتماده على "رميات التماس الطويلة" لاختراق دفاع منافسيه، بالإضافة لبعض عناصر الخبرة مثل محمد عبد العاطي والحارس عمرو حسام، أملًا في تحقيق المفاجأة أمام منافسه الأبيض.

حيرة فيريرا أمام دجلة بسبب غياب ثنائي الوسط

ويفتقد الزمالك لخدمات ثنائي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، بداعي إيقاف الأول وإصابة الثاني، مما يضع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في حيرة قبل مباراة اليوم.

هجوم مبكر ومفاضلة لحسم "بديل دونجا".. كيف يفكر فيريرا قبل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟

وأكد مصدر لـ يلا كورة، أن فيريرا يفاضل بين الثنائي صلاح مصدق وسيف جعفر، للدفع بأحدهما بصفة أساسية، في خط الوسط.

خوان بيزيرا وشيكو بانزا يقودان أحلام الزمالك للحفاظ على الصدارة

ويتسلح الزمالك بتوهج الثنائي المحترف شيكو بانزا وخوان ألفينا بيزيرا خلال المواجهات الماضية، بعدما قادا الفريقين لفوزين متتاليين أمام مودرن سبورت وفاركو، وتأمل جماهير الفريق الأبيض أن يواصل الثنائي تألقهما للحفاظ على الصدارة.

عودة حمدي وظهور سليمان.. قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا محمود بسيوني، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال (حكم مساعد أول)، ومحمود دين (حكم مساعد ثان)، إلى جانب الحكم الرابع صبحي العمراوي.

كما تم إسناد مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR" إلى وائل فرحان، ويعاونه سامح عبد اللطيف.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الخامسة من الدوري المصري

المواجهة: الزمالك ضد وادي دجلة

الموعد: الأحد 31 أغسطس

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد السلام

الحكم: محمود بسيوني

القناة الناقلة: أون سبورت1

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521947/بين-الحفاظ-على-الصدارة-وتحقيق-المفاجأة-الزمالك-يواجه-وادي-دجلة-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بين الحفاظ على الصدارة وتحقيق المفاجأة.. الزمالك يواجه وادي دجلة في الدوري", "alternativeHeadline":"الصدارة والمفاجآت.. صدام مرتقب بين الزمالك ووادي دجلة", "description": "يصطدم نادي الزمالك بنظيره وادي دجلة، الصاعد حديثًا لمصاف الكبار، في ختام لقاءات الجولة الخامسة، من الدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/26/ريثب2025_8_26_22_47.webp", "keywords": "الزمالك,وادي دجلة,الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521947/بين-الحفاظ-على-الصدارة-وتحقيق-المفاجأة-الزمالك-يواجه-وادي-دجلة-في-الدوري", "articleBody": "يصطدم نادي الزمالك بنظيره وادي دجلة، الصاعد حديثًا لمصاف الكبار، في ختام لقاءات الجولة الخامسة، من الدوري المصري الممتاز.ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد السلام.ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما انفرد بصدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على فاركو، وتعثر أقرب ملاحقيه المصري في الجولة الماضية.وفي المقابل حقق نادي وادي دجلة انتصاره الأول في الموسم الجديد، أمام نظيره زد، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الرابع من الدوري.موقف الزمالك ووادي دجلة في جدول ترتيب الدوري المصريويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 10 نقاط، من 4 3 انتصارات وتعادل وحيد، بلا أي هزيمة حتى الآن.وفي المقابل يأتي فريق وادي دجلة في المركز الخامس عشر، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل، مقابل هزيمتين.دجلة يتسلح بـ "رميات التماس"&nbsp;أمام الزمالكويتسلح وادي دجلة بطموحات مدربه الشاب محمد الشيخ، واعتماده على "رميات التماس الطويلة" لاختراق دفاع منافسيه، بالإضافة لبعض عناصر الخبرة مثل محمد عبد العاطي والحارس عمرو حسام، أملًا في تحقيق المفاجأة أمام منافسه الأبيض.حيرة فيريرا أمام دجلة بسبب غياب ثنائي الوسطويفتقد الزمالك لخدمات ثنائي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، بداعي إيقاف الأول وإصابة الثاني، مما يضع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في حيرة قبل مباراة اليوم.هجوم مبكر ومفاضلة لحسم "بديل دونجا".. كيف يفكر فيريرا قبل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟وأكد مصدر لـ يلا كورة، أن فيريرا يفاضل بين الثنائي صلاح مصدق وسيف جعفر، للدفع بأحدهما بصفة أساسية، في خط الوسط.خوان بيزيرا وشيكو بانزا يقودان أحلام الزمالك للحفاظ على الصدارةويتسلح الزمالك بتوهج الثنائي المحترف شيكو بانزا وخوان ألفينا بيزيرا خلال المواجهات الماضية، بعدما قادا الفريقين لفوزين متتاليين أمام مودرن سبورت وفاركو، وتأمل جماهير الفريق الأبيض أن يواصل الثنائي تألقهما للحفاظ على الصدارة.عودة حمدي وظهور سليمان.. قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلةومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا محمود بسيوني، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال (حكم مساعد أول)، ومحمود دين (حكم مساعد ثان)، إلى جانب الحكم الرابع صبحي العمراوي.كما تم إسناد مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR" إلى وائل فرحان، ويعاونه سامح عبد اللطيف.بطاقة المباراةالحدث: الجولة الخامسة من الدوري المصريالمواجهة: الزمالك ضد وادي دجلةالموعد: الأحد 31 أغسطسالتوقيت: التاسعة مساءًالملعب: استاد السلامالحكم: محمود بسيونيالقناة الناقلة: أون سبورت1", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/26/ريثب2025_8_26_22_47.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T00:49: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T00:49:51+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T00:49:00+03:00" }