بعد الفوز على الأهلي.. راحة 5 أيام للاعبي بيراميدز

منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، راحة للاعبيه بعد الفوز على الأهلي في الدوري المصري.

وفاز بيراميدز بهدفين دون رد أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري.

راحة للاعبي بيراميدز

وقرر يورتشيتش، منح لاعبي بيراميدز راحة 5 أيام من التدريبات، مع بداية فترة التوقف الدولي.

وتنطلق فترة التوقف الدولي، يوم 1 سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 10 من الشهر ذاته.

وعاد بيراميدز لسكة الانتصارات في الدوري بعد التعادل ضد المصري ثم الخسارة أمام مودرن سبورت، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.

وحقق كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، فوزه الأول أمام الأهلي في الدوري المصري.

مباراة بيراميدز القادمة

ويلعب بيراميدز المقبلة، بعد أسبوعين يوم 14 سبتمبر المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلاقي بيراميدز أوكلاند سيتي، يوم 14 سبتمبر المقبل، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ترتيب الدوري المصري