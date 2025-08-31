المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مفاضلة في خط الوسط.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة بالدوري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:20 ص 31/08/2025
الزمالك

الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الزمالك يواجه وادي دجلة في الدوري

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما انفرد بصدارة الدوري المصري برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على فاركو، وتعثر أقرب ملاحقيه المصري في الجولة الماضية.

وفي المقابل حقق نادي وادي دجلة انتصاره الأول في الموسم الجديد، أمام نظيره زد، بهدفين مقابل هدف، في الأسبوع الرابع من الدوري.

9 غيابات في الزمالك أمام وادي دجلة

تشكيل الزمالك المتوقع

يفتقد الزمالك لخدمات ثنائي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، بداعي إيقاف الأول وإصابة الثاني، مما يضع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في حيرة قبل مباراة اليوم.

ويفاضل المدرب البلجيكي في خط الوسط بين الثنائي سيف فاروق جعفر وصلاح الدين مصدق لتعويض غياب الثنائي شحاتة ودونجا.

ويتسلح الزمالك بتوهج الثنائي المحترف شيكو بانزا وخوان ألفينا بيزيرا في خط الهجوم خلال المواجهات الماضية.

جدول ترتيب الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة وادي دجلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، ناصر ماهر، مفاضلة بين سيف جعفر وصلاح مصدق.

خط الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

جدول مباريات اليوم

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

