في انتظار الزمالك.. المصري يكتسح كهرباء الإسماعيلية ويعود لصدارة الدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

05:20 م 31/08/2025
المصري

فريق المصري البورسعيدي

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا عى حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0، في لقاء أقيم على ملعب "السلام" في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وعاد فريق المصري البورسعيدي لصدارة الدوري مؤقتًا برصيد (11 نقطة) بفارق نقطة عن الزمالك والذي تراجع ثانيًا بصورة مؤقتة.

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة ضد وادي دجلة في لقاء سيقام على ملعب "السلام".

رباعية نظيفة

افتتح صلاح محسن أهداف المباراة في الدقيقة (68) من ضربة جزاء، كما سجل مصطفى الرحيم لاعب كهرباء الإسماعيلية هدفًا في مرماه ليعزز النتيجة للمصري.

ودوّن عمر الساعي الهدف الثالث لفريق المصري في الدقيقة (79)، ثم الجناح الجزائري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة (89).

وكان فريق المصري قد تعادل في الجولة الماضية مع حرس الحدود بنتيجة 1-1، في المقابل خسر كهرباء الإسماعيلية من سموحة بنتيجة 2-1.

تشكيل المصري البورسعيدي: عصام ثروت - محمد مخلوف - عبد الرحيم دغموم - أحمد عيد - باهر المحمدي - عمرو سعداوي - محمود حمادة - منذر طمنين - خالد صبحي - أحمد علي ماهر - صلاح محسن.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية: علي الجابري - مصطفى كشري - إبراهيم عوض - محمد مدحت - عصام الفيومي - ممادو سيلا - ماجد هاني - أحمد حمزاوي - علي سليمان - محمد أوناجم - محمد السيد "شيكا".

ترتيب الدوري المصري..

الدوري المصري حرس الحدود المصري البورسعيدي مودرن سبورت كهرباء الإسماعيلية

