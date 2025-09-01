انضم المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، لقائمة أسرع المدربين الأجانب رحيلًا عن الأهلي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على أرضية ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

مسيرة مخيبة للآمال والطموحات.. لمحات من مشوار ريبييرو مع الأهلي (صور)

مسيرة قصيرة

رحل خوسيه ريبيرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض خلال تلك المدة 7 مباريات، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز سوى في لقاء كان أمام فاركو في الدوري المصري.

ويعد ريبيرو ثاني أسرع مدرب أجنبي يرحل عن قيادة الأهلي، والأقل من حيث عدد المباريات التي خاضها على رأس القيادة الفنية.

رحيل ريبيرو

استقر النادي الأهلي على توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، عن الفترة التي قضاها على رأس المهمة الفنية للمارد الأحمر.

وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، الذي تم خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

