متصدر جديد.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام دجلة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:01 م 31/08/2025
الزمالك ودجلة

من مباراة وادي دجلة والزمالك

شهدت صدارة الترتيب في منافسات الدوري المصري 2025-2026 ظهور فريق جديد، مساء اليوم الأحد، بعدما خسر نادي الزمالك (2-1) على يد وادي دجلة في مباراة أقيمت ضمن ختام الجولة الخامسة.

وفشل الزمالك في تجنب الهزيمة الأولى في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، رغم أنه تقدم على وادي دجلة بهدف في الدقيقة 10، قبل أن تستقبل شباكه هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و66 على الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ودجلة

اختتمت مباريات الجولة الخامسة في منافسات الدوري المصري، مساء اليوم الأحد، بخسارة الزمالك (2-1) أمام وادي دجلة.

وكان الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الخامسة، لكنه خسرها لصالح المصري البورسعيدي الذي تفوق في وقت سابق من اليوم الأحد على كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة.

ويتقدم المصري البورسعيدي في صدارة الترتيب على الزمالك، بفارق نقطة واحدة. (طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا)

وفي أبرز مباريات الجولة الخامسة، نجح بيراميدز في التفوق على الأهلي بهدفين نظيفين من توقيع اللاعب المغربي وليد الكرتي.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري المصري من هنا

يشار إلى أن منافسات الدوري المصري تتوقف بين 1 و12 سبتمبر، شأنها شأن مسابقات الأندية الأخرى حول العالم، بسبب أسبوع فيفا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

