بتروجيت يُفرّط في مناصفة الصدارة بالتعادل مع سموحة

فرّط فريق بتروجيت في الوصول إلى صدارة الدوري مناصفة مع المصري البورسعيدي، بعد التعادل سلبيًا مع سموحة، في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف الفريق "البترولي" في الدقيقة (90+1)، بعد تلقي محمود شديد قناوي البطاقة الحمراء.

وأصبح فريق بتروجيت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

نتائج الجولة الخامسة في الدوري المصري

المقاولون العرب 0-1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الأهلي 0-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

وادي دجلة 2-1 الزمالك

سموحة 0-0 بتروجيت