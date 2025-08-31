المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتروجيت يُفرّط في مناصفة الصدارة بالتعادل مع سموحة

محمد همام

كتب - محمد همام

11:29 م 31/08/2025
فريق بتروجيت

فريق بتروجيت - صورة أرشيفية

فرّط فريق بتروجيت في الوصول إلى صدارة الدوري مناصفة مع المصري البورسعيدي، بعد التعادل سلبيًا مع سموحة، في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف الفريق "البترولي" في الدقيقة (90+1)، بعد تلقي محمود شديد قناوي البطاقة الحمراء.

وأصبح فريق بتروجيت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملًا.. اضغط هنا

نتائج الجولة الخامسة في الدوري المصري

المقاولون العرب 0-1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الأهلي 0-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

وادي دجلة 2-1 الزمالك

سموحة 0-0 بتروجيت

الدوري المصري بتروجيت سموحة

