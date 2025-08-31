بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

تعرض فريق الزمالك للخسارة للمرة الأولى في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم (2025-2026)، على يد وادي دجلة بنتيجة 2-1، في إطار الأسبوع الخامس.

وكان فريق الزمالك قد حقق قبل هذه المباراة الفوز في ثلاث مناسبات، مقابل تعادل وحيد كان أمام المقاولون العرب بنتيجة سلبية.

وشهدت هذه المباراة حالتي طرد؛ الأولى كانت من نصيب محمود حمدي "الونش"، قبل أن ينال إبراهيم البهنسي البطاقة الحمراء من جانب فريق وادي دجلة.

المباراة المقبلة

من المقرر أن يلعب فريق الزمالك ضد المصري البورسعيدي، يوم السبت (13 سبتمبر)، في إطار الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

وكان الفريق البورسعيدي قد حقق الفوز في ثلاث مباريات بالدوري، وتعادل مرتين أمام بيراميدز وحرس الحدود.

ويتصدر فريق المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

