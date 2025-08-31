المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

طرد وذهول.. لقطات من خسارة الزمالك أمام وادي دجلة (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:57 م 31/08/2025
تعرض فريق الزمالك للخسارة للمرة الأولى في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم (2025-2026)، على يد وادي دجلة بنتيجة 2-1، في إطار الأسبوع الخامس.

وكان فريق الزمالك قد حقق قبل هذه المباراة الفوز في ثلاث مناسبات، مقابل تعادل وحيد كان أمام المقاولون العرب بنتيجة سلبية.

لمعرفة ترتيب الزمالك في الدوري.. اضغط هنا

وشهدت هذه المباراة حالتي طرد؛ الأولى كانت من نصيب محمود حمدي "الونش"، قبل أن ينال إبراهيم البهنسي البطاقة الحمراء من جانب فريق وادي دجلة.

المباراة المقبلة

من المقرر أن يلعب فريق الزمالك ضد المصري البورسعيدي، يوم السبت (13 سبتمبر)، في إطار الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

وكان الفريق البورسعيدي قد حقق الفوز في ثلاث مباريات بالدوري، وتعادل مرتين أمام بيراميدز وحرس الحدود.

ويتصدر فريق المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

لمشاهدة ألبوم خسارة الزمالك من وادي دجلة.. اضغط هنا أو اطّلع على الألبوم المرفق في الموضوع.

الزمالك الدوري المصري وادي دجلة

