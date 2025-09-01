أكد مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول للإسماعيلي، إن خالد النبريصي مهاجم الدراويش خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لتفتت في عظمة المرفق "الكوع"، مشيرًا إلى أنه عاد للمباريات بعد التأكد من اكتمال شفائه.

وكان النبريصي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي مع زد، في شهر أبريل، خلال منافسات الموسم الماضي.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي: "تم تركيب شريحتين للاعب، ومشاركته مع الفريق جاءت بعد التأكد من سلامته، وتمت وفقًا لرؤية الجهاز الفني".

وواصل: "اللاعب الفلسطيني سيخضع لجراحة أخرى في فترة التوقف لإزالة بعض السلوك، وهي غير مؤثرة على الإطلاق على موقفه من المشاركة".

وأتم: "لا نلتفت لكل من هو غير متخصص، النبريصي لم يشارك مع الفريق، إلا بعد التأكد من سلامته بشكل كامل".

وعاد النبريصي للمشاركة مع الإسماعيلي، من بوابة مواجهة غزل المحلة الماضية، بعدما دخل كبديل لمدة 15 دقيقة.

وشارك المهاجم الفلسطيني في 16 مباراة بقميص الإسماعيلي خلال الموسم الماضي، سجل فيها هدفين وصنع 3 آخرين.