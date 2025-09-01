أعلن النادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي جرى اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن الجمعية العمومية الخاصة ستكون يوم الجمعة، الموافق 19 سبتمبر الجاري، بمقر الأهلي بالجزيرة.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، حرص في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على توجيه الشكر إلى اللجنة القانونية المشكلة من قبل المجلس، لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية.

وجاء هذا التعديل بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

كما أثنى مجلس إدارة الأهلي على المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة بعدما أنجزت مهمتها في فترة وجيزة، وكانت في حالة انعقاد مستمر، منذ يوم 27 أغسطس الماضي لإتمام مهمتها.