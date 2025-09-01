المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية الخاصة.. ويشكر لجنته القانونية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:33 م 01/09/2025
مجلس إدارة الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي جرى اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة.

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن الجمعية العمومية الخاصة ستكون يوم الجمعة، الموافق 19 سبتمبر الجاري، بمقر الأهلي بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وأوضح أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، حرص في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على توجيه الشكر إلى اللجنة القانونية المشكلة من قبل المجلس، لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية.

وجاء هذا التعديل بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

اللائحة التنفيذية ترسم خارطة الطريق.. يلا كورة يكشف خطة الأهلي لانتخابات مجلسه الجديد

كما أثنى مجلس إدارة الأهلي على المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة بعدما أنجزت مهمتها في فترة وجيزة، وكانت في حالة انعقاد مستمر، منذ يوم 27 أغسطس الماضي لإتمام مهمتها.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إدارة الأهلي الجمعية العمومية للأهلي

التعليقات

