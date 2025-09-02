نشر موقع يلا كورة عددًا من الأخبار الهامة، على مدار يوم أمس الإثنين، كان على رأسها انتقال المهاجم ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، واستقرار الأهلي على قيادة عماد النحاس للفريق الأول، حتى التعاقد مع مدرب جديد، ومستقبل يانيك فيريرا مع نادي الزمالك.

وإليكم أبرز الموضوعات:

قناة الأهلي: النحاس سيقود الفريق حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد

أكدت قناة النادي الأهلي، أن عماد النحاس سيتولى مهمة قيادة الفريق الأول مؤقتًا، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

مصدر بالزمالك ليلا كورة: لا نفكر في رحيل فيريرا.. ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي

علم "يلا كورة" من مصدر داخل نادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - أنه لا يوجد نية في إقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، من منصبه، بعد الخسارة من نادي وادي دجلة في الدوري.

مصدر ليلا كورة: الزمالك يوقع عقوبة على الونش

قدّم محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا إلى الجهاز الفني؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة، وعلى الرغم من اعتذار الونش، إلا أنه سوف يتم تطبيق عقوبة ضده وفقًا للائحة العقوبات.

ليفربول يعلن تعاقده مع إيزاك في صفقة قياسية

أعلن نادي ليفربول تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، في صفقة طال انتظارها من "الريدز" حيث سعى الفريق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ريبيرو يودع الأهلي بكلمات مؤثرة

ودع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، النادي الأهلي بعد نهاية مهمته بشكل رسمي مع الفريق، بكلمات مؤثرة، خلال الاجتماع بطاقمه الفني المساعد.

أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي خلال الشهر ذاته.

حلمي طولان: حاولنا إقناع هيثم حسن بالانضمام لمنتخب مصر الثاني

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن تفاصيل تواصله مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، لضمه للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب.

أرسنال يعلن استعارة هينكابي من ليفركوزن

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع بييرو هينكابي، قادمًا من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، على سبيل الإعارة، لمدة موسم وحيد.