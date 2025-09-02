أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم "2025-2026".

وأقيمت الجولة الخامسة في الدوري على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

ومن المقرر أن يُستكمل الدوري الممتاز يوم 12 سبتمبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وجاءت عقوبات الجولة الخامسة في الدوري على النحو التالي:

مباراة الأهلي وبيراميدر:

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

توجيه لفت نظر لنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب استخدام أقلام الليزر ورمي زجاجات المياه داخل الملعب.

مباراة وادي دجلة والزمالك:

إيقاف إبراهيم محمد عبدالحكيم البهنسي لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

إيقاف محمود حمدي محمود حمودة "الونش" ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف محمد إسماعيل حامد علام، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

مباراة الاتحاد وإنبي:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش:

إيقاف محمد أشرف عباس صالح، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة:

إيقاف عبدالكريم مصطفى أحمد عبدالحميد لاعب فريق الإسماعيلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

إيقاف حسن منصور جمعة علي منصور لاعب فريق الإسماعيلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك للطرد بسبب لعبة خطرة.

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

مودرن سبورت وحرس الحدود:

إيقاف محمد ثابت مدرب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمود علي سيد العربي، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف عصام أمين سليمان الفيومي لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية مباراتين واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف فرج شوقي فرج رمضان عثمان لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق كهرباء الإسماعيلية قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة سموحة وبتروجيت:

إيقاف ايتدجيكو سمادو لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود شديد أحمد محمود قناوي لاعب فريق بتروجيت مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.