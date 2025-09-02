المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رأسية الكرتي أمام الأهلي وتسديدة فاروق ضد الزمالك.. 4 أهداف تنافس على الأفضل بالجولة 5

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:18 م 02/09/2025
وليد الكرتي

وليد الكرتي

أعلن الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأقيمت مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري على مدار 3 أيام بين الجمعة والأحد.

ويتنافس 4 لاعبين على جائزة الهدف الأفضل في الجولة الخامسة من الدوري المصري، هم: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا)، وليد الكرتي (بيراميدز) أحمد فاروق (وادي دجلة) وعبد الرحيم دغموم (المصري).

وجاءت الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري المصري كالتالي:

- هدف عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب.

- هدف وليد الكرتي لاعب بيراميدز الثاني أمام النادي الأهلي.

- هدف أحمد فاروق لاعب وادي دجلة أمام الزمالك.

هدف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أمام كهرباء الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الأهلي تعرض للهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة (2-0)، كما خسر الزمالك من وادي دجلة بنتيجة (2-1) في الجولة الخامسة من الدوري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري وادي دجلة بيراميدز وليد الكرتي

أخبار تهمك

