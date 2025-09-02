أعلن الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأقيمت مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري على مدار 3 أيام بين الجمعة والأحد.

ويتنافس 4 لاعبين على جائزة الهدف الأفضل في الجولة الخامسة من الدوري المصري، هم: عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا)، وليد الكرتي (بيراميدز) أحمد فاروق (وادي دجلة) وعبد الرحيم دغموم (المصري).

وجاءت الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري المصري كالتالي:

- هدف عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب.

- هدف وليد الكرتي لاعب بيراميدز الثاني أمام النادي الأهلي.

- هدف أحمد فاروق لاعب وادي دجلة أمام الزمالك.

هدف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أمام كهرباء الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الأهلي تعرض للهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة (2-0)، كما خسر الزمالك من وادي دجلة بنتيجة (2-1) في الجولة الخامسة من الدوري.