استقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن مهمته.

وأعلن الأهلي رحيل ريبيرو عن مهمته الفنية، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، عقب تراجع نتائج الإسباني مع الأحمر خلال المباريات التي قاد خلالها الفريق.

قرر الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للأهلي، لحين التعاقد مع مدرب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين.

ويبدأ بذلك مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين استقرار الأهلي على تعيين مدرب جديد لقيادة الأحمر فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الجديد.

ماذا قدم النحاس في مهمته الأخيرة؟

قاد عماد النحاس فريق الأهلي بصورة مؤقتة في نهاية الموسم الماضي، وذلك عقب رحيل مارسيل كولر عن المهمة الفنية للفريق.

وتولي النحاس المهمة الفنية للأهلي في اللحظات الأخيرة من الموسم، في الوقت الذي شهد اشتعال المنافسة مع بيراميدز على لقب الدوري المصري.

وحقق النحاس الفوز خلال المباريات الـ6 التي قاد فيها الأهلي، ليقود الأهلي نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وجاءت النتائج على النحو التالي:

- بتروجيت 2-3 الأهلي

- الأهلي 5-0 حرس الحدود

- الأهلي 4-2 المصري

- سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي

- الأهلي 2-1 البنك الأهلي

- الأهلي 6-0 فاركو