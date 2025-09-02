المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد عودته من جديد.. ماذا قدم النحاس في ظهوره الأخير مع الأهلي؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:35 م 02/09/2025
النحاس

عماد النحاس

استقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن مهمته.

وأعلن الأهلي رحيل ريبيرو عن مهمته الفنية، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، عقب تراجع نتائج الإسباني مع الأحمر خلال المباريات التي قاد خلالها الفريق.

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

مهمة جديدة للنحاس

قرر الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للأهلي، لحين التعاقد مع مدرب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين.

ويبدأ بذلك مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين استقرار الأهلي على تعيين مدرب جديد لقيادة الأحمر فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الجديد.

احتفالًا بجائزة الأفضل.. ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصر

ماذا قدم النحاس في مهمته الأخيرة؟

قاد عماد النحاس فريق الأهلي بصورة مؤقتة في نهاية الموسم الماضي، وذلك عقب رحيل مارسيل كولر عن المهمة الفنية للفريق.

وتولي النحاس المهمة الفنية للأهلي في اللحظات الأخيرة من الموسم، في الوقت الذي شهد اشتعال المنافسة مع بيراميدز على لقب الدوري المصري.

وحقق النحاس الفوز خلال المباريات الـ6 التي قاد فيها الأهلي، ليقود الأهلي نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وجاءت النتائج على النحو التالي:

- بتروجيت 2-3 الأهلي

- الأهلي 5-0 حرس الحدود

- الأهلي 4-2 المصري

- سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي

- الأهلي 2-1 البنك الأهلي

- الأهلي 6-0 فاركو

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522200/بعد-عودته-من-جديد-ماذا-قدم-النحاس-في-ظهوره-الأخير-مع-الأهلي-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد عودته من جديد.. ماذا قدم النحاس في ظهوره الأخير مع الأهلي؟", "alternativeHeadline":"ماذا قدم النحاس في ظهوره الأخير مع الأهلي؟", "description": "استقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن مهمته. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/542760101-1163559532264027-4866372660654982593-n2025_9_2_22_29.webp", "keywords": "عماد النحاس-الأهلي-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522200/بعد-عودته-من-جديد-ماذا-قدم-النحاس-في-ظهوره-الأخير-مع-الأهلي-", "articleBody": "استقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن مهمته.وأعلن الأهلي رحيل ريبيرو عن مهمته الفنية، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، عقب تراجع نتائج الإسباني مع الأحمر خلال المباريات التي قاد خلالها الفريق.رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرةمهمة جديدة للنحاسقرر الأهلي تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للأهلي، لحين التعاقد مع مدرب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إسناد مهمة مدير الكرة إلى وليد صلاح الدين.ويبدأ بذلك مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين استقرار الأهلي على تعيين مدرب جديد لقيادة الأحمر فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الجديد.احتفالًا بجائزة الأفضل.. ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصرماذا قدم النحاس في مهمته الأخيرة؟قاد عماد النحاس فريق الأهلي بصورة مؤقتة في نهاية الموسم الماضي، وذلك عقب رحيل مارسيل كولر عن المهمة الفنية للفريق.وتولي النحاس المهمة الفنية للأهلي في اللحظات الأخيرة من الموسم، في الوقت الذي شهد اشتعال المنافسة مع بيراميدز على لقب الدوري المصري.وحقق النحاس الفوز خلال المباريات الـ6 التي قاد فيها الأهلي، ليقود الأهلي نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وجاءت النتائج على النحو التالي:- بتروجيت 2-3 الأهلي- الأهلي 5-0 حرس الحدود- الأهلي 4-2 المصري- سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي- الأهلي 2-1 البنك الأهلي- الأهلي 6-0 فاركو", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/542760101-1163559532264027-4866372660654982593-n2025_9_2_22_29.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 02T22:35: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-02T22:35:31+03:00", "datePublished" : "2025-09-02T22:35:00+03:00" }