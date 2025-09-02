بسبب راتبه.. قناة الأهلي: النادي لم يتواصل مع مورينيو

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي في قناة النادي الأهلي، عن حقيقة تفاوض الأحمر مع مجموعة من الأسماء لتولي المهمة الفنية للفريق بالفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأعلن الأهلي رحيل ريبيرو عن مهمته الفنية، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، عقب تراجع نتائج الإسباني مع الأحمر خلال المباريات التي قاد خلالها الفريق.

مفاوضات الأهلي لخليفة ريبيرو

نفى أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي بقناة النادي الأهلي، الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات من جانب الأحمر مع جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي السابق.

قال أحمد شوبير: "لم يحدث تواصل من جانب النادي الأهلي مع جوزيه مورينيو، ولن يتواصل الأهلي معه لأن ميزانيته لا تتحمل راتب 11 مليون يورو سنويًا للمدرب البرتغالي".

انتقل شوبير للحديث عن حقيقة التفاوض مع ماركو روزه، قائلًا: "الأهلي يتفاوض معه (ماركو روزه) دائمًا لكن المدرب يريد 6 مليون دولار سنويًا، وهذا مبلغ مبالغ فيه ورقم ثقيل بالنسبة للأهلي، لكن إذا تم تخفيض الراتب من الممكن أن يأتي المدرب شرط موافقته".

وأضاف: "روجر شميت لم أشعر بأن الأمور قريبة معه هو أسمه متداول لكن الأهلي متريث في خطوة التعاقد مع مدرب جديد من أجل الاختيار بشكل مناسب".

الجهاز المؤقت للأهلي

كلف النادي الأهلي، وليد صلاح الدين بتولي مهمة مدير الكرة بالفريق، إلى جانب تعيين عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني لقيادة الأحمر في المرحلة المقبلة.

وذكر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن المشاورات لا تزال قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏

مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. التاسعة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. السادسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. التاسعة مساءً