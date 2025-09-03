المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يلا كورة يكشف كواليس الاجتماع الحاسم للجنة التخطيط بالأهلي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:27 ص 03/09/2025
مجلس إدارة الأهلي

مجلس إدارة الأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعاً مطولاً اليوم، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة ومحمد يوسف المدير الرياضي.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وتكليف عماد النحاس بالقيام بأعمال المدير الفني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وليد صلاح الدين: تولي منصب مدير الكرة في الأهلي كان حلمًا طال انتظاره

كواليس الاجتماع الحاسم للجنة التخطيط بالأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد يوسف هو من اقترح اسم وليد صلاح الدين، لأن لجنة التخطيط كانت تريد خالد بيبو أو وليد سليمان أو محمد بركات".

وأضاف المصدر: "محمود الخطيب هو من تواصل مع مسؤولي نادي زد وأقنعهم بالتخلي عن وليد صلاح ووافق الأخير بالفعل".

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

وأكمل: "محمد يوسف عرض أيضا الاستعانة بعادل مصطفي كمدرب عام ومساعد لعماد النحاس، لكن حتي الآن لم يرد مسؤولي زد على طلب الأهلي".

وأوضح: "حين تم طرح اسم مصطفي عبدالعظيم مدرب حراس مرمي فريق الشباب، كان التحفظ على أنه لم يعمل مع فريق أول من قبل، وتم طرح اسم أمير عبد الحميد كمدرب حراس مرمى لكن حتى الآن مرتبط بمهمة مع منتخب مصر مواليد 2009 وينتظرون الحصول على موافقة اتحاد الكرة".

ويعود فريق الأهلي للتدريبات يوم الخميس استعداداً لمواجهة إنبي بالدوري المقرر لها 14 سبتمبر في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمود الخطيب عماد النحاس وليد صلاح الدين

