علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على قرار تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وأجرى النادي الأهلي عدة تغييرات في فريق الكرة بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتقرر اختيار وليد صلاح الدين لتولي منصب مدير الكرة، مع تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول.

رسميًا.. النحاس مدربًا مؤقتًا للأهلي ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "اختيار وليد صلاح الدين لمنصب مدير الكرة (هايل جدًا)، وهو يستحق ذلك بجدارة".

وأضاف: "وليد صلاح الدين ليس صديقا فقط بل هو أخ، أتمنى له كل التوفيق، وقد يكون تولي المنصب جاء متأخرا له ولكن في النهاية حدث ذلك وأصبح مديرا للكرة، وإن شاء الله ينجح ويكسر الدنيا".

وأكمل:" ريبيرو حصل على كل الفرص، أجواء ومعسكر إعداد ولاعبين على أعلى مستوى وتم توفير كل الأمور التي تساعده على النجاح، وغضب الجماهير كان مبررا".

وتابع: "الأهلي لم ينتظر وأجرى تغييرات سريعة وهذا الأمر يُحسب للجنة التخطيط ومجلس الإدارة".

وليد صلاح الدين: تولي منصب مدير الكرة في الأهلي كان حلمًا طال انتظاره