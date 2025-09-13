أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فوز عمرو السولية بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بتصويت الجماهير.

السولية يزين مسيرته بالهدف رقم 40 في الدوري

وجاء هدف السولية المميز في شباك المقاولون العرب، ليمنحه الجائزة بعدما تفوق على بقية الأهداف المرشحة. ويُعد هذا الهدف رقم 40 في مسيرة السولية بالدوري المصري الممتاز.

وكان لاعب الوسط المخضرم قد انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مسيرة طويلة مع الأهلي دامت لثمانية مواسم.

وخاض السولية بقميص الأهلي 342 مباراة رسمية في مختلف البطولات، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 29 آخر، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخلال مسيرته المحلية، ارتدى السولية قمصان ثلاثة أندية، وهم الإسماعيلي والأهلي وأخيرًا سيراميكا كليوباترا، حيث يواصل كتابة فصول جديدة في تاريخه الكروي.

