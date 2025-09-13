المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

تصويبة السولية تحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة بالدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:46 م 03/09/2025
عمرو السولية

عمرو السولية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فوز عمرو السولية بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بتصويت الجماهير.

السولية يزين مسيرته بالهدف رقم 40 في الدوري

وجاء هدف السولية المميز في شباك المقاولون العرب، ليمنحه الجائزة بعدما تفوق على بقية الأهداف المرشحة. ويُعد هذا الهدف رقم 40 في مسيرة السولية بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز من هنا

وكان لاعب الوسط المخضرم قد انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مسيرة طويلة مع الأهلي دامت لثمانية مواسم.

وخاض السولية بقميص الأهلي 342 مباراة رسمية في مختلف البطولات، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 29 آخر، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وخلال مسيرته المحلية، ارتدى السولية قمصان ثلاثة أندية، وهم الإسماعيلي والأهلي وأخيرًا سيراميكا كليوباترا، حيث يواصل كتابة فصول جديدة في تاريخه الكروي.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز من هنا

مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة
الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

