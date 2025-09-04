المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
"العودة للبيت الكبير".. عادل مصطفى يعلق على الانضمام إلى الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:32 م 04/09/2025
عادل مصطفى

عادل مصطفى المدرب العام في الأهلي

أعرب عادل مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للعمل في القلعة الحمراء.

الأهلي كان قد أعلن الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة عماد النحاس، على أن يضم عادل مصطفى مدربًا عامًا للفريق.

بينهم عادل مصطفى وأمير عبدالحميد.. الأهلي يعلن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس

تعليق عادل مصطفى

وكتب مصطفى عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "اللهم لك الحمد حتى ترضى، في البداية كل الشكر والتقدير لإدارة نادي زد المحترمة، للسماح لي بالعودة للبيت الكبير".

أضاف: "شرف لي أن ارتبط اسمي باللعب للنادي الأهلي، والآن أتشرف بأن أعود إليه بالعمل كمدرب عام للفريق".

اختتم: "اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون، نسأل الله التوفيق".

زد يعلن رحيل عادل مصطفى عن منصب المدرب المساعد

وظهر عادل مصطفى في تدريبات الأهلي، على ملعب مختار التتش، للمرة الأولى اليوم الخميس، رفقة الجهاز الفني الجديد بالكامل، مع وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، على أن يخوض الأهلي أول مباراة ضد إنبي، يوم 14 سبتمبر المقبل.

مشاركة عبدالقادر وظهور وليد صلاح الدين.. الأهلي يبدأ حقبة ما بعد ريبيرو (صور)

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري وليد صلاح الدين عادل مصطفى أحمد عبدالقادر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

