أعرب عادل مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للعمل في القلعة الحمراء.

الأهلي كان قد أعلن الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة عماد النحاس، على أن يضم عادل مصطفى مدربًا عامًا للفريق.

تعليق عادل مصطفى

وكتب مصطفى عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "اللهم لك الحمد حتى ترضى، في البداية كل الشكر والتقدير لإدارة نادي زد المحترمة، للسماح لي بالعودة للبيت الكبير".

أضاف: "شرف لي أن ارتبط اسمي باللعب للنادي الأهلي، والآن أتشرف بأن أعود إليه بالعمل كمدرب عام للفريق".

اختتم: "اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون، نسأل الله التوفيق".

وظهر عادل مصطفى في تدريبات الأهلي، على ملعب مختار التتش، للمرة الأولى اليوم الخميس، رفقة الجهاز الفني الجديد بالكامل، مع وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، على أن يخوض الأهلي أول مباراة ضد إنبي، يوم 14 سبتمبر المقبل.

