كلام فى الكورة
زد يعلن رحيل عادل مصطفى عن منصب المدرب المساعد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:28 م 03/09/2025
عادل مصطفى

عادل مصطفى

أعلن نادي زد عن رحيل عادل مصطفى عن منصب المدرب المساعد بالفريق المنافس بالدوري المصري الممتاز.

ونشر زد بيانا مقتضبا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه: "شكرا عادل مصطفى، نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة".

أبرز 10 انتقالات في الدوريات الكبرى بالانتقالات الصيفية

وكان مصطفى (43 عاما) قد تولى منصب المدرب المساعد لفريق زد في شهر مارس 2025، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن زد جمع 6 نقاط من 3 تعادلات وفوز وهزيمة في أول 5 جولات من الموسم الحالي بالدوري المصري، ليحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة زد القادمة
الدوري المصري عادل مصطفى زد

