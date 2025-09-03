أعلن نادي زد عن رحيل عادل مصطفى عن منصب المدرب المساعد بالفريق المنافس بالدوري المصري الممتاز.

ونشر زد بيانا مقتضبا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه: "شكرا عادل مصطفى، نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة".

وكان مصطفى (43 عاما) قد تولى منصب المدرب المساعد لفريق زد في شهر مارس 2025، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن زد جمع 6 نقاط من 3 تعادلات وفوز وهزيمة في أول 5 جولات من الموسم الحالي بالدوري المصري، ليحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب.

