بينهم عادل مصطفى وأمير عبدالحميد.. الأهلي يعلن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:00 م 03/09/2025 تعديل في 04/09/2025
عماد النحاس

عماد النحاس

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي قرر رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، حيث لم يحصد الفريق سوى 5 نقاط في 4 مباريات بالدوري الممتاز.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وكشف الأهلي في بيان رسمي عن انضمام 4 عناصر جديدة لجهاز النحاس، حيث يتولى عادل مصطفى منصب المدرب العام في الجهاز الفني المؤقت.

كما تقرر انضمام محمد نجيب مدربا مساعدا، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، بينما يتولى أمير عبدالحميد تدريب حراس المرمى في الأهلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي

يتوقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن خوض المباريات حاليًا بسبب فترة الأجندة الدولية والتي ستشهد مباراتين لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويعود الأهلي للمنافسات مرة أخرى بمواجهة إنبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد 14 سبتمبر في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكان المارد بدأ مشواره في الدوري هذا الموسم بالتعادل (2-2) مع مودرن سبورت، ثم الفوز (4-1) على فاركو، والتعادل السلبي مع غزل المحلة، قبل أن يخسر أمام بيراميدز (2-0).

الأهلي عماد النحاس أمير عبدالحميد عادل مصطفى الجهاز الفني للأهلي

