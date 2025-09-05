رسميًا.. خالد بيبو مديرًا للكرة بنادي زد

أعلن نادي زد، تعيين خالد بيبو، مديرًا للكرة للفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عقب رحيل وليد صلاح الدين.

ورحل وليد صلاح الدين، إلى النادي الأهلي ليتولى نفس المنصب.

التجربة الثانية لخالد بيبو

ويخوض خالد بيبو تجربته الثانية، في منصب مدير الكرة؛ حيث إنه سبق وأن تولى هذا المنصب مع النادي الأهلي.

وشغل خالد بيبو منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، موسم 2023-2024، لكنه رحل بعد عام واحد.

ومنذ صعود زد للدوري الممتاز قبل 4 مواسم، ويشغل وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة، ليكون خالد بيبو هو ثاني من يتقلد هذا المنصب في النادي.

ويقود محمد شوقي تدريب نادي زد هذا الموسم، خلفًا لـ حمادة صدقي الذي عمل بشكل مؤقت في نهاية الموسم الماضي.

ويحتل زد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط.

وحقق زد فوزًا و3 تعادلات وهزيمة واحدة في أول 5 مباريات له في الدوري هذا الموسم.

ويستعد زد لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم 12 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

