كلام فى الكورة
لم ينسَ القميص الأحمر.. ماذا فعل وسام أبو علي مع مشجع الأهلي في أمريكا؟ (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

04:40 م 05/09/2025
رغم انتقال الدولي الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة فريق كولومبوس كرو، فإنه لم ينسَ ناديه السابق الأهلي، الذي ارتدى قميصه لموسم ونصف.

وكان أبو علي قد انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير 2024 قادمًا من سيريوس السويدي، قبل أن يرحل إلى كولومبوس كرو في صيف 2025.

وشارك الدولي الفلسطيني في 60 مباراة بجميع المسابقات، سواء المحلية أو القارية، سجل خلالها 38 هدفًا، وصنع 10 أهداف. كما تُوج بلقب هداف الدوري في موسمه الأول برصيد 18 هدفًا.

على صعيد البطولات، حصد أبو علي مع الأهلي لقب الدوري المصري مرتين، إضافة إلى كأس السوبر المصري، ودوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024.

رد فعل وسام أبو علي مع مشجع الأهلي

عقب مباراة فريقه كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي، توجّه وسام أبو علي إلى المدرجات لالتقاط صورة مع أحد مشجعي الأهلي.

وحرص أبو علي على تلبية نداء المشجع، الذي كان يرتدي الزي الرسمي للنادي القاهري، فقام بالتقاط صورة تذكارية معه، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تألق في كأس العالم للأندية

خطف أبو علي الأنظار في كأس العالم للأندية 2025، بعدما سجل هاتريك (ثلاثة أهداف) في شباك بورتو البرتغالي، خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات.

صفقة قياسية للأهلي

علم "يلا كورة" في وقت سابق أن صفقة انتقال وسام أبو علي بلغت 7.5 مليون دولار لصالح النادي الأهلي، مع إضافة مليون دولار كحوافز.

كما تضمّن العقد حصول الأهلي على 10% من قيمة البيع المستقبلي، بالإضافة إلى 15% حال انتقال اللاعب إلى أحد أندية الشرق الأوسط.

لمشاهدة رد فعل وسام أبو علي مع مشجع الأهلي.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الدوري المصري وسام أبو علي كولومبوس كرو مشجع الأهلي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

