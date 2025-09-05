المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منع التصريحات وثقة الخطيب وطلب للجمهور.. 10 رسائل من وليد صلاح الدين في الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:33 م 05/09/2025
وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عدة رسائل إلى الجمهور واللاعبين، مطالبًا بمساندة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وبدأ الأهلي عهدا جديدا بقيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس بشكل مؤقت تدريب الأهلي، بينما تم تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.

طالع مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري من هنا

منصب مدير الكرة ليس صعبًا

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر مقطع فيديو للصفحة الرسمية للأهلي: "العمل في أي منصب داخل الأهلي شرف كبير، وهناك أساطير مروا على منصب مدير الكرة ومن بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي".

وأضاف: "منصب مدير الكرة ليس بالصعوبة التي يتصورها الناس، والأمر سهل طول ما في ضهرنا جمهور النادي الأهلي".

وليد صلاح الدين: نحتاج من الجمهور الصبر والمساندة

وأكمل: "أي قرارات يتم اتخاذها سواء من مدير الكرة أو مجلس الإدارة جمهور الأهلي دائما يكون في ضهرنا ولا ينقسم على القرارات، ونحن يمكننا التضحية بأي أمور خارجية حتى نكون موجودين في النادي، وهدفنا إسعاد الملايين من الجمهور".

وتابع: "أقول للجماهير لا تقلقوا، نحن سنبذل أقصى جهد لدينا، ولكن نحتاج للصبر والمساندة".

واستكمل: "الخطيب منحني كافة الصلاحيات، ونحتاج لدعم الجمهور وهذا وقت مساندة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وكذلك مساندتي في كل القرارات التي سأتخذها".

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

وليد صلاح الدين: ما يحكمني في التعامل مع اللاعبين هو اللائحة

وأوضح وليد صلاح الدين: "علاقتي رائعة مع كل اللاعبين، وما يحكمنا هو اللائحة (لو غلطت هتتعاقب، ولو اشتغلت كويس وقدمت ما هو جيد للنادي سيتم مكافآتك)".

وواصل: "أنا اشتغلت في منصب مدير الكرة منذ 20 عاما، عملت مع مختار مختار وحلمي طولان، وكنت عضو لجنة الكرة في الأهلي، وعملت مع زد في الدرجة الثانية وكذلك في الممتاز".

وأردف: "لدي من الخبرات التي تمكنني من التعامل مع كل موقف وتقييمه بالشكل الجيد، والفارق أن في الأهلي الضغوط كبيرة جدًا (وأنا متعود على الضغوط منذ بداياتي في الأهلي ولمدة 22 عاما)".

منع التصريحات في الأهلي

أشاد وليد صلاح بلاعبي الأهلي، قائلًا: "لاعبو الأهلي لا يحتاجون سوى للمساندة، وهم الأقوى في أفريقيا، ولا خوف على الأهلي".

وأعلن عن وقف التعامل مع وسائل الإعلام، قائلًا: "قررنا منع التصريحات بالنسبة للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة، حتى نتجاوز تلك المرحلة".

وأتم: "رسالتي للاعبين يجب عليهم استيعاب فكرة أنهم يتحكمون في الحالة المزاجية للملايين، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في حساباتهم قبل أي مباراة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس وليد صلاح الدين الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522450/منع-التصريحات-وثقة-الخطيب-وطلب-للجمهور-10-رسائل-من-وليد-صلاح-الدين-في-الأهلي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"منع التصريحات وثقة الخطيب وطلب للجمهور.. 10 رسائل من وليد صلاح الدين في الأهلي", "alternativeHeadline":"منع التصريحات.. 10 رسائل من وليد صلاح الدين في الأهلي", "description": "وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عدة رسائل إلى الجمهور واللاعبين، مطالبًا بمساندة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/-gd-easy-resize-com2025_9_5_18_28.webp", "keywords": "وليد صلاح الدين-عماد النحاس-الأهلي-الخطيب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522450/منع-التصريحات-وثقة-الخطيب-وطلب-للجمهور-10-رسائل-من-وليد-صلاح-الدين-في-الأهلي", "articleBody": "وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عدة رسائل إلى الجمهور واللاعبين، مطالبًا بمساندة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.وبدأ الأهلي عهدا جديدا بقيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.ويتولى عماد النحاس بشكل مؤقت تدريب الأهلي، بينما تم تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.طالع مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري من هنامنصب مدير الكرة ليس صعبًاوقال صلاح الدين في تصريحات عبر مقطع فيديو للصفحة الرسمية للأهلي: "العمل في أي منصب داخل الأهلي شرف كبير، وهناك أساطير مروا على منصب مدير الكرة ومن بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي".وأضاف: "منصب مدير الكرة ليس بالصعوبة التي يتصورها الناس، والأمر سهل طول ما في ضهرنا جمهور النادي الأهلي".وليد صلاح الدين: نحتاج من الجمهور الصبر والمساندةوأكمل: "أي قرارات يتم اتخاذها سواء من مدير الكرة أو مجلس الإدارة جمهور الأهلي دائما يكون في ضهرنا ولا ينقسم على القرارات، ونحن يمكننا التضحية بأي أمور خارجية حتى نكون موجودين في النادي، وهدفنا إسعاد الملايين من الجمهور".وتابع: "أقول للجماهير لا تقلقوا، نحن سنبذل أقصى جهد لدينا، ولكن نحتاج للصبر والمساندة".واستكمل: "الخطيب منحني كافة الصلاحيات، ونحتاج لدعم الجمهور وهذا وقت مساندة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وكذلك مساندتي في كل القرارات التي سأتخذها".طالع ترتيب الدوري المصري من هناوليد صلاح الدين: ما يحكمني في التعامل مع اللاعبين هو اللائحةوأوضح وليد صلاح الدين: "علاقتي رائعة مع كل اللاعبين، وما يحكمنا هو اللائحة (لو غلطت هتتعاقب، ولو اشتغلت كويس وقدمت ما هو جيد للنادي سيتم مكافآتك)".وواصل: "أنا اشتغلت في منصب مدير الكرة منذ 20 عاما، عملت مع مختار مختار وحلمي طولان، وكنت عضو لجنة الكرة في الأهلي، وعملت مع زد في الدرجة الثانية وكذلك في الممتاز".وأردف: "لدي من الخبرات التي تمكنني من التعامل مع كل موقف وتقييمه بالشكل الجيد، والفارق أن في الأهلي الضغوط كبيرة جدًا (وأنا متعود على الضغوط منذ بداياتي في الأهلي ولمدة 22 عاما)".منع التصريحات في الأهليأشاد وليد صلاح بلاعبي الأهلي، قائلًا: "لاعبو الأهلي لا يحتاجون سوى للمساندة، وهم الأقوى في أفريقيا، ولا خوف على الأهلي".وأعلن عن وقف التعامل مع وسائل الإعلام، قائلًا: "قررنا منع التصريحات بالنسبة للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة، حتى نتجاوز تلك المرحلة".وأتم: "رسالتي للاعبين يجب عليهم استيعاب فكرة أنهم يتحكمون في الحالة المزاجية للملايين، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في حساباتهم قبل أي مباراة".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/-gd-easy-resize-com2025_9_5_18_28.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 05T18:33: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-05T18:40:11+03:00", "datePublished" : "2025-09-05T18:33:00+03:00" }