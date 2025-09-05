وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عدة رسائل إلى الجمهور واللاعبين، مطالبًا بمساندة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وبدأ الأهلي عهدا جديدا بقيادة فنية مؤقتة لعماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس بشكل مؤقت تدريب الأهلي، بينما تم تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.

منصب مدير الكرة ليس صعبًا

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر مقطع فيديو للصفحة الرسمية للأهلي: "العمل في أي منصب داخل الأهلي شرف كبير، وهناك أساطير مروا على منصب مدير الكرة ومن بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي".

وأضاف: "منصب مدير الكرة ليس بالصعوبة التي يتصورها الناس، والأمر سهل طول ما في ضهرنا جمهور النادي الأهلي".

وليد صلاح الدين: نحتاج من الجمهور الصبر والمساندة

وأكمل: "أي قرارات يتم اتخاذها سواء من مدير الكرة أو مجلس الإدارة جمهور الأهلي دائما يكون في ضهرنا ولا ينقسم على القرارات، ونحن يمكننا التضحية بأي أمور خارجية حتى نكون موجودين في النادي، وهدفنا إسعاد الملايين من الجمهور".

وتابع: "أقول للجماهير لا تقلقوا، نحن سنبذل أقصى جهد لدينا، ولكن نحتاج للصبر والمساندة".

واستكمل: "الخطيب منحني كافة الصلاحيات، ونحتاج لدعم الجمهور وهذا وقت مساندة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وكذلك مساندتي في كل القرارات التي سأتخذها".

وليد صلاح الدين: ما يحكمني في التعامل مع اللاعبين هو اللائحة

وأوضح وليد صلاح الدين: "علاقتي رائعة مع كل اللاعبين، وما يحكمنا هو اللائحة (لو غلطت هتتعاقب، ولو اشتغلت كويس وقدمت ما هو جيد للنادي سيتم مكافآتك)".

وواصل: "أنا اشتغلت في منصب مدير الكرة منذ 20 عاما، عملت مع مختار مختار وحلمي طولان، وكنت عضو لجنة الكرة في الأهلي، وعملت مع زد في الدرجة الثانية وكذلك في الممتاز".

وأردف: "لدي من الخبرات التي تمكنني من التعامل مع كل موقف وتقييمه بالشكل الجيد، والفارق أن في الأهلي الضغوط كبيرة جدًا (وأنا متعود على الضغوط منذ بداياتي في الأهلي ولمدة 22 عاما)".

منع التصريحات في الأهلي

أشاد وليد صلاح بلاعبي الأهلي، قائلًا: "لاعبو الأهلي لا يحتاجون سوى للمساندة، وهم الأقوى في أفريقيا، ولا خوف على الأهلي".

وأعلن عن وقف التعامل مع وسائل الإعلام، قائلًا: "قررنا منع التصريحات بالنسبة للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة القادمة، حتى نتجاوز تلك المرحلة".

وأتم: "رسالتي للاعبين يجب عليهم استيعاب فكرة أنهم يتحكمون في الحالة المزاجية للملايين، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في حساباتهم قبل أي مباراة".