أشارت تقارير صحفية، اليوم الأحد، إلى وجهة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المحتملة بعد إقالته من تدريب النادي الأهلي.

وأقيل خوسيبه ريبيرو من تدريب الأهلي بعد 7 مباريات رسمية، إذ بدأ المهمة الفنية في منافسات كأس العالم للأندية 2025 قبل أن يقود الفريق في 4 مباريات بالدوري المصري، فاز خلالها مرة وحيدة.

وجهة ريبيرو بعد الأهلي

ذكرت صحيفة "DFA" الجنوب أفريقية أن ريبيرو يدرس أكثر من خيار قبل استئناف مسيرته التدريبية، بعد تجربة قصيرة مع الأهلي.

وأوضحت في تقريرها: "ريبيرو استبعد في وقت سابق خيار العودة إلى الدوري الجنوب أفريقي، وتعهد بأنه لن يدرب أي فريق آخر في جنوب أفريقيا بعد أورلاند بايرتس".

وكان ريبيرو قال في رسالة توديع أورلاندو بايرتس: "لن أدرب أي فريق آخر في جنوب أفريقيا.. هذا هو النادي الوحيد الذي يمكنه أن يمنحني الدوافع والشجاعة والطاقة للتدريب هنا".

وشددت الصحيفة على أن ريبيرو مرشح لتدريب نادٍ في الدوري الجزائري، خاصة أنه سيكون قريبًا من عائلته في إسبانيا.

وأتمت: "ريبيرو سيبقى ضمن المدربين المؤثرين في كرة القدم الأفريقية بسبب تجربته مع أورلاندو، سواءً ذهب إلى الدوري الجزائري أو تلقى عروضًا أخرى".

يشار إلى أن ريبيرو حقق 5 كؤوس محلية في مسيرته مع أورلاندو بايرتس.