للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

شحاتة يواصل التأهيل وتصعيد ثلاثي شاب.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المصري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

07:22 م 07/09/2025
فريق الزمالك

صورة أرشيفية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، لحساب منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري، ويستضيف اللقاء أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

تجهيز وعودة ومفاضلة.. ماذا يحدث في الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟ (صور)

شحاتة يواصل التأهيل

أدى محمد شحاتة لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم الأحد، على هامش مباراة الأبيض أمام النجوم الودية، والتي جرت في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وعاني شحاتة من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، ويخضع لاعب الوسط في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

الونش يعتذر لجماهير الزمالك: لم أسامح نفسي.. وتقبلت العقوبة الكبيرة

تصعيد ثلاثي شاب

استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تصعيد كل من محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي فريق الشباب، للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض.

ويأتي قرار الجهاز الفني اتباعًا لسياسته التي تعتمد على تصعيد أفضل العناصر من فرق قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، تزامنًا مع تعويض غياب اللاعبين الدوليين بالفريق.

وأوضح نادي الزمالك أن محمد حمد مواليد 2008 يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، في حين يشغل محمد فرج مواليد 2008، مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب زياد مدحت مواليد 2007 في مركز لاعب الوسط.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المصري الدوري المصري محمد شحاتة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

