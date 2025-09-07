واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، لحساب منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري، ويستضيف اللقاء أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

شحاتة يواصل التأهيل

أدى محمد شحاتة لاعب الزمالك، تدريبات تأهيلية اليوم الأحد، على هامش مباراة الأبيض أمام النجوم الودية، والتي جرت في إطار الاستعداد لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وعاني شحاتة من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، ويخضع لاعب الوسط في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

تصعيد ثلاثي شاب

استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تصعيد كل من محمد حمد، ومحمد فرج، وزياد مدحت، ثلاثي فريق الشباب، للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض.

ويأتي قرار الجهاز الفني اتباعًا لسياسته التي تعتمد على تصعيد أفضل العناصر من فرق قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، تزامنًا مع تعويض غياب اللاعبين الدوليين بالفريق.

وأوضح نادي الزمالك أن محمد حمد مواليد 2008 يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، في حين يشغل محمد فرج مواليد 2008، مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب زياد مدحت مواليد 2007 في مركز لاعب الوسط.