توجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، برسالة اعتذار لجماهير القلعة البيضاء، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة ضد وادي دجلة، والتي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

كما عبر الونش عن سعادته لتمثيل منتخب مصر الثاني، خلال معسكر شهر سبتمبر، استعدادًا لبطولة كأس العرب المقبلة.

الونش: تمثيل منتخب مصر شرف كبير جدًا

وكتب الونش عبر حسابه على فيس بوك: "في البداية بحمد ربنا على عودتي وتمثيل منتخب مصر، بعد فترة صعبة جدًا في حياتي، والحمد لله بفضل الله ثم الناس اللي بتحبني وكانوا دايمًا في ضهري، في الوقت الصعب".

وتابع: "تمثيل منتخب مصر بأي شكل من الأشكال، شرف كبير جدًا، لأي شخص يحمل اسم مصر في مختلف المجالات".

الونش لجماهير الزمالك: الاعتذار واجب.. والخطأ لن يتكرر

وواصل: "ثانيًا، نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، آخر مباراة كنت سبب كبير أن الفريق يخرج بنتيجة سلبية، بسبب غلطة أنا لحد دلوقتي مش قادر أسامح نفسي عليها".

وأوضح: "لأنها مش من صفاتي الشخصية، إني أوصل للمرحلة دي من الصعبية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، طبعًا متقبل العقوبة الكبيرة اللي النادي وقعها عليا، دي حاجة أنا متفهمها جدًا".

وأتم: "أوعدكم أنه خطأ ولن يتكرر، وبإذن الله وبدعمكم الدائم إني لم ولن أبخل بنقطة عرق تجاه هذا الكيان الكبير، الاعتذار واجب، وأرجو السماح شكرًا".