المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الونش يعتذر لجماهير الزمالك: لم أسامح نفسي.. وتقبلت العقوبة الكبيرة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:11 م 07/09/2025
محمود حمدي الونش

محمود حمدي الونش مدافع الزمالك

توجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، برسالة اعتذار لجماهير القلعة البيضاء، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة ضد وادي دجلة، والتي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

كما عبر الونش عن سعادته لتمثيل منتخب مصر الثاني، خلال معسكر شهر سبتمبر، استعدادًا لبطولة كأس العرب المقبلة.

الونش: تمثيل منتخب مصر شرف كبير جدًا

وكتب الونش عبر حسابه على فيس بوك: "في البداية بحمد ربنا على عودتي وتمثيل منتخب مصر، بعد فترة صعبة جدًا في حياتي، والحمد لله بفضل الله ثم الناس اللي بتحبني وكانوا دايمًا في ضهري، في الوقت الصعب".

وتابع: "تمثيل منتخب مصر بأي شكل من الأشكال، شرف كبير جدًا، لأي شخص يحمل اسم مصر في مختلف المجالات".

الونش لجماهير الزمالك: الاعتذار واجب.. والخطأ لن يتكرر

وواصل: "ثانيًا، نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، آخر مباراة كنت سبب كبير أن الفريق يخرج بنتيجة سلبية، بسبب غلطة أنا لحد دلوقتي مش قادر أسامح نفسي عليها".

الونش يعود أمام الأهلي.. ماذا تقول اللائحة؟

وأوضح: "لأنها مش من صفاتي الشخصية، إني أوصل للمرحلة دي من الصعبية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، طبعًا متقبل العقوبة الكبيرة اللي النادي وقعها عليا، دي حاجة أنا متفهمها جدًا".

مصدر ليلا كورة: الزمالك يوقع عقوبة على الونش

وأتم: "أوعدكم أنه خطأ ولن يتكرر، وبإذن الله وبدعمكم الدائم إني لم ولن أبخل بنقطة عرق تجاه هذا الكيان الكبير، الاعتذار واجب، وأرجو السماح شكرًا".

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك محمود حمدي الونش منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522615/الونش-يعتذر-لجماهير-الزمالك-لم-أسامح-نفسي-وتقبلت-العقوبة-الكبيرة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "مصطفى جمال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84/289" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الونش يعتذر لجماهير الزمالك: لم أسامح نفسي.. وتقبلت العقوبة الكبيرة", "alternativeHeadline":"الونش يعتذر لجماهير الزمالك: لم أسامح نفسي", "description": "توجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، برسالة اعتذار لجماهير القلعة البيضاء، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة ضد وادي دجلة، والتي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/2/4/32024_2_4_18_21.webp", "keywords": "محمود حمدي الونش,منتخب مصر الثاني,الزمالك", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/522615/الونش-يعتذر-لجماهير-الزمالك-لم-أسامح-نفسي-وتقبلت-العقوبة-الكبيرة", "articleBody": "توجه محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، برسالة اعتذار لجماهير القلعة البيضاء، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة ضد وادي دجلة، والتي انتهت بخسارة القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.كما عبر الونش عن سعادته لتمثيل منتخب مصر الثاني، خلال معسكر شهر سبتمبر، استعدادًا لبطولة كأس العرب المقبلة.الونش: تمثيل منتخب مصر شرف كبير جدًاوكتب الونش عبر حسابه على فيس بوك: "في البداية بحمد ربنا على عودتي وتمثيل منتخب مصر، بعد فترة صعبة جدًا في حياتي، والحمد لله بفضل الله ثم الناس اللي بتحبني وكانوا دايمًا في ضهري، في الوقت الصعب".وتابع: "تمثيل منتخب مصر بأي شكل من الأشكال، شرف كبير جدًا، لأي شخص يحمل اسم مصر في مختلف المجالات".الونش لجماهير الزمالك: الاعتذار واجب.. والخطأ لن يتكرروواصل: "ثانيًا، نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، آخر مباراة كنت سبب كبير أن الفريق يخرج بنتيجة سلبية، بسبب غلطة أنا لحد دلوقتي مش قادر أسامح نفسي عليها".الونش يعود أمام الأهلي.. ماذا تقول اللائحة؟وأوضح: "لأنها مش من صفاتي الشخصية، إني أوصل للمرحلة دي من الصعبية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، طبعًا متقبل العقوبة الكبيرة اللي النادي وقعها عليا، دي حاجة أنا متفهمها جدًا".مصدر ليلا كورة: الزمالك يوقع عقوبة على الونشوأتم: "أوعدكم أنه خطأ ولن يتكرر، وبإذن الله وبدعمكم الدائم إني لم ولن أبخل بنقطة عرق تجاه هذا الكيان الكبير، الاعتذار واجب، وأرجو السماح شكرًا".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/2/4/32024_2_4_18_21.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 07T13:11: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-07T13:14:04+03:00", "datePublished" : "2025-09-07T13:11:00+03:00" }