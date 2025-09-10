يمتلك سيرة ذاتية قوية في البرازيل، سواء بعمله مع فرق إنترناسيونال وفلومينينسي وسانتوس، قبل أن يستقر حاليًا مع فريق أتلتيكو باراناينسي.

وفي المنطقة العربية، خاض عدة تجارب وتحديدًا في الإمارات والسعودية، بداية من الوصل ثم الرياض والرائد.

الحديث هنا عن المدرب البرازيلي أودير هيلمان، والذي يتولى حاليًا تدريب أتلتيكو باراناينسي، بعد رحيله عن الرائد في الموسم الماضي.

"يلا كورة" تواصل مع صاحب الـ48 عامًا للحديث معه عن محطته الأخيرة في السعودية، إلى جانب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، والذي سبق أن عمل في السعودية، بجانب حقيقة تلقيه عروضًا من الأهلي.

وإلى نص الحوار:

- هناك تقارير عديدة ربطت مدربين بقيادة الأهلي.. هل كنت من بين المدربين الذين رُشّحوا لقيادة النادي المصري؟

الأهلي نادٍ عملاق وكبير، لكنني لم أتلقَ أي اتصالات رسمية من جانب النادي، ولم يحدث أي تفاوض رسمي.

- لكن ما موقفك من العمل في الدوري المصري؟

بالتأكيد أرغب في يومٍ ما بالعمل في الدوري المصري، لكن ربما ليس الآن، لأنني أتولى تدريب فريق من أكبر أندية البرازيل.

- ما الذي تعرفه عن الدوري المصري؟

ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، أخبرني بالكثير من الأشياء الرائعة عن الكرة المصرية، الدوري المصري قوي جدًا ويضم لاعبين جيدين ومتميزين، والجماهير في مصر تعشق كرة القدم مثل البرازيل.

- هل تابعت مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة؟

نعم، تابعت مباريات الأهلي وقت مشاركته في كأس العالم للأندية. الفريق كان جيدًا، ورأيت امتلاكه لاعبين جيدين.

- هنا في مصر، المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك.. ما الذي تعرفه عنه خلال عملكما في السعودية؟

لم أواجه يانيك فيريرا من قبل، لكنني ذهبت للعمل في نادي الرياض بدلًا منه بعد رحيله، وخلال هذه الفترة لم يكن أداء الرياض جيدًا في الدوري السعودي.

- وما هو رأيك في أسلوبه الفني؟

ليس لديّ ما أقوله عن أسلوبه أو الأداء الذي يقدّمه، فأنا لم أشاهد مبارياته لكي أتمكن من تحليلها.

- نرى في السنوات الماضية دخول الأندية السعودية في شراء نجوم الكرة ومنافستها لكبار الأندية.. تعليقك على ذلك؟

الدوري السعودي منظّم وقوي للغاية، وهناك حماس كبير بين الجماهير. الأجواء والبطولة رائعة.