كلام فى الكورة
بعد اعتذاره.. فيريرا يقرر عودة الجزيري لتدريبات الزمالك

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:04 م 10/09/2025
الجزيري- الزمالك

سيف الدين الجزيري

أعلن نادي الزمالك، انتظام التونسي سيف الدين الجزيري، في التدريبات الجماعية للفريق، خلال المران الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم 13 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب.

يلا كورة يكشف.. سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا في الزمالك

اعتذار الجزيري

قدم سيف الدين الجزيري، اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة يانيك فيريرا، وزملائه عما بدر منه خلال الفترة الماضية، وقدم المهاجم التونسي تعهدًا على بذل أقصى ما لديه من أجل الدفاع عن الأبيض.

واجتمع يانيك فيريرا مع سيف الدين الجزيري، في جلسة شهدت حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، وأكد المهاجم التونسي على التزامه بالعقوبة الموقعة عليه من قبل الأبيض.

وقرر المدرب البلجيكي إعادة سيف الدين الجزيري، إلى تدريبات الزمالك الجماعية يعد أن وصل اللاعب إلى المعدلات البدنية المطلوبة منه.

عودة الدباغ.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المصري في الدوري

أزمة أبعدت الجزيري

بدأ الأمر بتصريحات أدلى بها المدير الفني لنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي أكد خلالها أن الجزيري لن يلعب مع الفريق أثناء فترة وجوده.

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" في وقت سابق أن سبب استبعاد يانيك فيريرا، للاعبه سيف الدين الجزيري، جاء على خلفية مشادة حدثت بينهما خلال تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة الزمالك أمام فاركو.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري سيف الدين الجزيري

