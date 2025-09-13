المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صراع الصدارة والظهور الأول.. مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

01:34 م 11/09/2025
الأهلي

شعار الأهلي والزمالك

تنطلق منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026، حيث ستبدأ الجولة مساء غدٍ الجمعة بمواجهة بين بتروجيت والبنك الأهلي.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري بعد مرور خمس جولات.. اضغط هنا

وتشهد الجولة السادسة مواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي مساء السبت المقبل، في لقاء يُقام على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وتُعتبر هذه المباراة صراعًا على صدارة الدوري المصري، في ظل تواجد المصري في الصدارة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني.

ويبحث فريق المصري البورسعيدي عن مواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه التونسي نبيل الكوكي، حيث كان الفريق الساحلي قد حقق الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0.

في المقابل، يرغب الزمالك في تعديل أوضاعه سريعًا بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الماضية بهدف مقابل هدفين، لتكون الخسارة الأولى لـ"الفارس الأبيض" في الموسم الحالي.

الجولة ذاتها تشهد الظهور الأول للمدرب عماد النحاس، والذي يتولى الأمور الفنية لفريق الأهلي بصورة مؤقتة، لحين الاستقرار على مدرب أجنبي.

وكانت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قررت في وقت سابق إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

ولم ينجح ريبيرو في تحقيق الفوز مع الأهلي سوى في مباراة واحدة فقط، كانت أمام فاركو بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي مساء الأحد المقبل على ملعب "المقاولون العرب".

لمعرفة مواعيد مباريات الجولة السادسة.. اضغط هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباريات الدوري المصري

