تنطلق منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026، حيث ستبدأ الجولة مساء غدٍ الجمعة بمواجهة بين بتروجيت والبنك الأهلي.

وتشهد الجولة السادسة مواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي مساء السبت المقبل، في لقاء يُقام على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وتُعتبر هذه المباراة صراعًا على صدارة الدوري المصري، في ظل تواجد المصري في الصدارة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني.

ويبحث فريق المصري البورسعيدي عن مواصلة نتائجه الإيجابية مع مدربه التونسي نبيل الكوكي، حيث كان الفريق الساحلي قد حقق الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0.

في المقابل، يرغب الزمالك في تعديل أوضاعه سريعًا بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الماضية بهدف مقابل هدفين، لتكون الخسارة الأولى لـ"الفارس الأبيض" في الموسم الحالي.

الجولة ذاتها تشهد الظهور الأول للمدرب عماد النحاس، والذي يتولى الأمور الفنية لفريق الأهلي بصورة مؤقتة، لحين الاستقرار على مدرب أجنبي.

وكانت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قررت في وقت سابق إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

ولم ينجح ريبيرو في تحقيق الفوز مع الأهلي سوى في مباراة واحدة فقط، كانت أمام فاركو بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي مساء الأحد المقبل على ملعب "المقاولون العرب".

