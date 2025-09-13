تأكد غياب الثنائي أحمد ربيع ومحمد شحاتة، عن مواجهة نادي الزمالك المقبلة، أمام المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري العام، بداعي الإصابة.

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره المصري، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري.

مصدر في الزمالك: تأكد غياب شحاتة.. ونحرص على اكتمال جاهزية ربيع

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "تأكد غياب محمد شحاتة عن لقاء المصري، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل لقاء وادي دجلة".

وأضاف: "يستمر غياب أحمد ربيع عن المشاركة مع الزمالك، لأنه أصيب عقب انضمامه بتمزق شديد، ولم يحسم موقفه من اللحاق بلقاء القمة أمام الأهلي".

وأتم: "لم نحدد حتى الآن موعد عودة أحمد ربيع، حيث يحرص الجهاز الطبي على عودته عقب اكتمال جاهزيته بنسبة 100%، لكي لا يتعرض لتمزق مجددًا".

تدريبات فنية وبدنية وانتظام الدوليين.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

وكان الزمالك قد تعاقد مع لاعب خط الوسط أحمد ربيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق البنك الأهلي.

"ظهر بالقميص الأسود".. كيف قدم الزمالك أحمد ربيع؟

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه المقبل المصري، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 11 نقطة.