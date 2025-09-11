المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تجنب فخ ريبيرو وتجربة النحاس.. 4 أسباب تؤجل حسم المدرب الأجنبي في الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:22 م 11/09/2025
الجهاز الفني المؤقت للأهلي

الجهاز الفني المؤقت للأهلي

يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى تأجيل ملف المدرب الأجنبي الجديد في الأهلي بعدما تم الاستقرار على قيادة عماد النحاس بشكل مؤقت في المباريات المقبلة.

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ملف المدرب الجديد موجود على طاولة لجنة التخطيط، لكنه مؤجل في الوقت الحالي لدعم الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وأضاف صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي أن عماد النحاس سوف يستمر في منصب المدير الفني للأهلي حتى نهاية الخمس مباريات القادمة في مسابقة الدوري.

مدير الكرة بالأهلي: ملف المدرب الجديد مؤجل.. والنحاس سيستمر للتوقف القادم

5 مباريات في 21 يوما

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباريات صعبة ومثيرة من أجل العودة للانتصارات، حيث سيلعب 5 مواجهات في 21 يوما.

ويبدو أن الوقت غير مناسب أن يتولى مدرب جديد قيادة الأهلي في هذا الوقت الحرج الذي يسعى فيه اللاعبون لاستعادة ثقة الجماهير.

مباريات الأهلي المقبلة:

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً

- الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. الخامسة مساءً

للتعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تجنب فخ ريبيرو

لا تريد إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أن تسقط في فخ خوسيه ريبيرو مجددًا، حيث لم يكن على قدر شخصية المارد الأحمر.

وإذا نظرنا لتصريحات وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي أن هناك عدم تسرع في ملف المدرب الأجنبي الجديد، خاصة في ظل عدم الاستقرار على اسم بعينه.

وترغب الإدارة في اختيار المدرب المناسب الذي يستطيع قيادة الأهلي في الفترة المقبلة.

عدم ضغط المدرب الجديد

دائما لا تحبذ إدارة الأهلي وضع المدرب الجديد تحت أي ضغوط، خاصة وأن الظروف التي يتواجد فيها الفريق حاليًا ليست أفضل شيء.

ومن الأفضل أن يتم منح المدرب الأجنبي مساحة للعمل وقد يحدث ذلك بداية من فترة التوقف المقبل في شهر أكتوبر، خاصة وأن الفريق ينتظره عدة مباريات صعبة، وستكون البداية ضد إنبي.

تجربة النحاس

من الأمور التي تجعل مجلس إدارة الخطيب يعمل في هدوء بشأن المدرب الأجنبي الجديد هو الثقة في عماد النحاس الذي يتولى تدريب الفريق مؤقتًا.

ويحظى النحاس وجهازه المؤقت بثقة الخطيب في تجاوز المرحلة المقبلة واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

ويمتلك عماد النحاس تجربة رائعة عندما قاد الأهلي إلى التتويج بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي بعدما فاز في 6 مباريات متتالية عقب رحيل مارسيل كولر.

وطالب وليد صلاح الدين بدعم الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس خلال المباريات المقبلة.

رحلة البحث عن مدرب الأهلي المقبل.. خروج بينتو.. اسم مفاجئ وعقبتان (صور)

الأهلي عماد النحاس مدرب الأهلي الجديد ترتيب الدوري المصري

