كلام فى الكورة
رغم اعتذاره.. مصدر ليلا كورة: الخطيب يشرف على اختيار مدرب الأهلي الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:19 م 12/09/2025
الخطيب

الخطيب

قدّم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اعتذارًا عن عدم الترشح لرئاسة النادي، في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي لـ"يلا كورة"، أن الخطيب قد تحدث بشكل ودي مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، عن موقفه من المشاركة في الانتخابات القادمة.. طالع التفاصيل من هنا

ويأتي اعتذار الخطيب، قبل انتخابات الأهلي، بحوالي شهرين تقريبًا، ووسط تأكيدات بترشحه لدورة ثالثة.

كما أن هناك غموض حول موقفه على الإشراف من الملفات المفتوحة داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي من بينها اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد.

موقف الخطيب من اختيار مدرب الأهلي الجديد

وعلم يلا كورة، أن الخطيب سوف يشرف على اختيار المدرب الجديد بنفسه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر أن الخطيب لن يشارك في أي أعمال أخرى لحين الانتخابات المقبلة، وأخبر أعضاء المجلس بذلك الأمر.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد وجه الشكر إلى الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق السابق؛ بسبب سوء النتائج في الدوري.. طالع التفاصيل من هنا

"لم يُكمل اجتماع المجلس".. يلا كورة يكشف كواليس قرار الخطيب حول انتخابات الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الخطيب الأهلي، الدوري المصري

